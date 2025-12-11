W tym roku kataklizmy miały mniejszy zasięg i skalę, ale i tak opady oraz fale powodziowe sparaliżowały np. transport kolejowy w Katalonii. Z kolei na Ibizie, w czasie podobnych ulew, anulowano dziesiątki lotów z uwagi na skierowanie personelu ratowniczego do pomocy ludziom, których woda uwięziła w autach na całej wyspie.

Ale to jednocześnie nie oznacza, że upały nie dają się Hiszpanom we znaki. Minione lato było na Półwyspie Iberyjskim najcieplejsze w historii pomiarów: przeciętna dobowa temperatura między 1 czerwca a 31 sierpnia wyniosła 24,2 stopnia Celsjusza, w miejscowości Jerez de la Frontera na południu kraju odnotowano też rekordowe 45,8 st. C. To przekładało się na pożary, które spustoszyły w tym roku ponad 380 tys. ha gruntów – ponad pięciokrotnie więcej niż wynosi wieloletnia średnia dla kraju – i doprowadziły do śmierci ośmiu osób. Skala takich kataklizmów też będzie coraz większa, gdyż warunki sprzyjające rodzeniu się i rozprzestrzenianiu pożarów występują dziś wielokrotnie częściej niż w czasach przed wystąpieniem zmian klimatycznych.

Lider zielonej transformacji

Ironia losu: jak wspomnieliśmy, chodzi o jednego z europejskich liderów zielonej transformacji. Madryt zapowiedział, że do 2050 r. kraj będzie neutralny klimatycznie. Choć Hiszpania wciąż ma 8,2-procentowy wkład w europejskie emisje, to w ciągu niemal dwudziestu lat (2005-2023) zredukowała go o 39,3 proc. – czyli więcej niż wynosi europejska średnia (30,5 proc.) – a w ramach systemu ETS nawet o 57,5 proc. Również sami mieszkańcy kraju nieco bardziej niż przeciętny Europejczyk przejmują się zmianami klimatu – 48 proc. (przy europejskiej średniej na poziomie 46 proc.) uznaje je za jeden z czterech najważniejszych problemów współczesności.

Najambitniej postawę Hiszpanów widać w sektorze energetycznym: w zeszłym roku odnawialne źródła energii odpowiadały za 56 proc. wyprodukowanej tam energii elektrycznej, do 2030 r. mają odpowiadać za 100 proc. Również w ubiegłym roku kraj dysponował OZE o łącznej mocy 88,6 GW, z czego źródła wiatrowe i solarne odpowiadały odpowiednio za 31,7 i 33,7 GW. Energetyczna rewolucja następuje więc bardzo szybko, wyprzedzając znacznie prace nad modernizacją sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, co można uznać za przyczynę tegorocznego, kwietniowego blackoutu.

Najwyraźniej Hiszpanie, doświadczając pogodowych ekstremów, są bardziej wyczuleni na punkcie zmian klimatycznych oraz bardziej skłonni do osobistego zaangażowania i wyrzeczeń, mających te zmiany hamować. Oczywiście, zgryźliwi mogliby powiedzieć, że nawet zeroemisyjna Hiszpania nie powstrzyma w pojedynkę fal powodziowych i rekordowych temperatur – i będą mieć rację. Za to jej przykład, zarówno pod względem dewastacji wywołanej kataklizmami klimatycznymi, jak i odpowiedzi władz oraz społeczeństwa na nie, może być inspiracją dla całej Europy. Warto zatem trzymać kciuki za Hiszpanów.