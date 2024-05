Dotychczas mieszkańcy Anglii – zależnie od miejsca zamieszkania – do czynienia mieli z różnymi systemami recyklingu. Nierzadko prowadziło to do nieporozumień i błędów w segregacji odpadów. Aby temu zapobiec, władze postanowiły wprowadzić prostsze zasady segregacji. Na czym będą polegać?

Reklama

Nowe zasady recyklingu: jeden kosz do wszystkich odpadów

Jak informuje Sky News, już niebawem w Anglii plastik, metal, szkło, papier i karton wyrzucane będą mogły być do jednego pojemnika na odpady. Zasady te obowiązywać będą w całym kraju.

Głównym powodem wprowadzenia nowych zasad dotyczących segregacji odpadów jest to, że do tej pory – w zależności od regionu – działały różne systemy recyklingu. Powodować to miało wiele nieporozumień i błędów w segregacji. Nowe przepisy, które ogłosił Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA), mają na celu ujednolicenie systemów zbierania odpadów w całym kraju. Jak czytamy „skończyć mają one konfuzję spowodowaną różnicami w zasadach obowiązujących w różnych gminach”.

Po wprowadzeniu prostszych zasad segregacji, wszystkich mieszkańców Anglii obowiązywały będą takie same zasady dotyczące tego, co mogą wrzucić do kosza z odpadami do recyklingu. Zdaniem władz ułatwi życie Anglikom, ale także przyczyni się do zwiększenia wskaźników recyklingu.