Jak wynika z raportu firmy Interzero „Między plusem a minusem. Co Polacy wiedzą o bateriach i jak sobie radzą z ich segregacją?”, opublikowanym w ramach kampanii edukacyjnej „Eko bez kantów”, choć zdecydowana większość respondentów (90 proc.) twierdzi, że segreguje śmieci, to podział na 5 obowiązkowych frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio i zmieszane) stosuje jedynie nieco ponad niż połowa (58 proc.). Co zaskakujące, przedstawiciele generacji Z, kojarzeni z zaangażowaniem w ochronę klimatu i środowiska, segregują śmieci dwukrotnie rzadziej niż boomersi.

Nieprzestrzeganie zasad segregacji odpadów najchętniej tłumaczymy brakiem miejsca (41 proc.), co najczęściej deklarują mieszkańców domów wielorodzinnych (52 proc.) oraz mniej niż co trzeci mieszkaniec domów jednorodzinnych. Co piąty respondent, który nie segreguje śmierci, wyjaśnia to brakiem odpowiednich pojemników w okolicy. 11 proc. podważa zasadność recyklingu, twierdząc, że nie przynosi on żadnych korzyści.

Gdzie wyrzucić zużyte baterie?

Szczególnym problemem stają się baterie. Obecnie produkujemy i zużywamy więcej baterii niż kiedykolwiek wcześniej. Analitycy McKinsey & Company szacują, że rynek baterii będzie rósł o 25 proc. rocznie, a w przypadku ogniw litowo-jonowych nawet o 30 proc. rocznie do końca dekady. Tymczasem Aż 39 proc. respondentów stwierdziło, że recykling zużytych baterii jest szkodliwy, a 18 proc. badanych (w tym niemal co trzecia osoba będąca w wieku 18-24 lata) uważa, że nie da się ich przetworzyć wtórnie. Najczęściej wyrzucamy je do specjalnych pojemników w sklepach (60 proc.), choć zdaniem badanych są one niewystarczająco wyraźnie oznakowane i dostępne. Aż 6 proc. badanych wyrzuca baterie do zwykłego kosza domowego.

Raport wykazał, że młodzi ludzie mają wyjątkowy problem z identyfikacją baterii – co dziesiąty ankietowany w wieku 18-34 lata nie potrafił wskazać żadnej nazwy. Trudność sprawiają też baterie znajdujące się np. w zużytych e-papierosach – mniej niż połowa respondentów poprawnie wskazała, gdzie należy wyrzucić takie urządzenia.