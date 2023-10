„Daj mu drugą szansę". Rusza kampania promująca recykling

Firma Tetra Pak, jeden ze światowych liderów w zakresie przetwarzania i pakowania żywności, realizuje kampanię: „Daj mu drugą szansę”. Jej idea ma na celu edukację młodego pokolenia w zakresie prawidłowego sortowania opakowań kartonowych po żywności płynnej, umożliwiającego ich recykling i ponowne wykorzystanie surowców.

Reklama

Wyniki badań , zrealizowanych przez Fundację ProKarton, jasno pokazują, że choć społeczeństwo ma coraz większą świadomość na temat zrównoważonego rozwoju, to nadal prawidłowe sortowanie odpadów sprawia trudność. 48 proc. badanych nie wie, gdzie należy wyrzucić puste opakowanie kartonowe po żywności płynnej, a jest to kluczowy element ich recyklingu i gospodarki obiegu zamkniętego.

W odpowiedzi na tę sytuację Tetra Pak zainicjowała kampanię edukacyjną, która ma zachęcić młode pokolenie do zdobycia wiedzy na temat prawidłowego sortowania zużytych opakowań i stania się trendsetterami w polskim społeczeństwie. Kluczowym przesłaniem projektu jest wyjaśnienie, że puste opakowania kartonowe należy zgnieść i umieścić w żółtym pojemniku, aby mogły trafić do lokalnego zakładu recyklingu i zostać przetworzone na nowe produkty, takie jak chusteczki czy torby papierowe. Więcej o roli, jaką ma pełnić akcja, mówi Mauricio Contreras, Dyrektor Marketingu Tetra Pak na Europę Wschodnią:

- Nieustannie pracujemy nad wdrożeniem kolejnych inicjatyw w zakresie zbiórki i recyklingu kartonów po napojach. Niedawno, dzięki wspólnej inwestycji o wartości ok. 29 mln euro ze Stora Enso, oddaliśmy do użytku nową linię recyklingu, która pozwala przetworzyć cały wolumen opakowań kartonowych kupowanych każdego roku w Polsce. Jest to jeden z wielu kroków w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego – podkreśla.

- Jednak bez zwiększonej świadomości konsumentów w zakresie prawidłowego sortowania opakowań nie jesteśmy w stanie ich zrecyklingować i ponownie wykorzystać odzyskanych surowców. W kampanii „Daj mu drugą szansę” naszym głównym celem jest więc edukacja młodego pokolenia, które jest przyszłością nas wszystkich, a którzy jednocześnie stanowią ważny głos w społeczeństwie. Rozumiemy, że edukacja jest podstawą każdej trwałej zmiany i tak narodził się pomysł na naszą nową kampanię skierowaną do młodych ludzi z całego kraju. Chcemy pokazać młodemu pokoleniu, że odgrywa ono kluczową rolę w budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego – wskazuje Contreras.