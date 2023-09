Branża recyklingu idzie w przepaść. Dramatyczny apel do rządu

Przez brak skutecznych działań rządzących coraz więcej zakładów recyklingu jest zmuszonych zamknąć swoje linie produkcyjne. Jak podaje stowarzyszenie, aż 30% polskich przedsiębiorstw z branży przestało funkcjonować ze względu na nierentowność. Skutkiem są gromadzone w Polsce tony plastiku bez możliwości ponownego przetworzenia. Przekłada się to na ogromne kary finansowe, które obecnie stanowią kwotę 2 miliardów złotych rocznie i są opłacane z podatków obywateli. Według szacunków ekspertów, prognozuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat wysokość tej kary wyniesie około 16 miliardów złotych.

W treści apelu stowarzyszenie odniosło się również do wypowiedzi Ministra Jacka Ozdoby, który podkreślał rolę samorządów w procesie sfinansowania zbierania, transportu i przetwarzania odpadów opakowaniowych oraz wolę powstrzymania kolejnych wzrostów cen za wywóz odpadów. Polityk w wywiadzie dla Gazety Prawnej przyznał też, że obecnie funkcjonujący system w Polsce to fikcja. W dalszej części porównał Polskę do innych krajów europejskich, w których normą jest odpowiedzialność producentów za wprowadzanie nieekologicznych opakowań. Przypominał też, że od 2025 roku do recyklingu ma trafiać 50% odpadów z tworzyw sztucznych, a uwzględnianie recyklatów w produkcji nowych jednorazowych butelek z PET ma być do tego czasu obligatoryjne. To samo będzie dotyczyło wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych do 2030 roku.

- Zupełnie nie rozumiem, dlaczego po dwóch latach pracy nad kształtem projektu ustawy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Kancelaria Prezesa Ministrów wstrzymuje jej dalsze procedowanie. Musimy walczyć, żeby wpłynąć na decyzje rządzących i skłonić ich do wprowadzenia ROP jak najszybciej – dodaje Szymon Dziak-Czekan.

Obecnie funkcjonujący w Polsce system ROP jest dysfunkcyjny i doprowadził do zapaści w branży gospodarki odpadami w Polsce. Należy dodać, że został on powołany do życia dwadzieścia lat temu i zupełnie nie odpowiada aktualnym potrzebom rynkowym. Dlatego od 2015 roku Stowarzyszenie "Polski Recykling", jako największa organizacja branżowa w kraju, pracuje nad wprowadzeniem gospodarki o obiegu zamkniętym. W swoich działaniach szczególny nacisk kładzie na Rozszerzoną Odpowiedzialność Producentów, która odgrywa kluczową rolę zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym.