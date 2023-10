Mało optymistyczne wnioski z badań emisji CO2

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) w swoim raporcie wskazują między innymi, że za niecałą dekadę – bo siedem lat – po drogach jeździć będzie dziesięć razy więcej samochodów elektrycznych, niż dziś. Wzrosnąć ma także znacznie udział odnawialnych źródeł energii w światowym miksie energetycznym – eksperci mówią, że będzie to skok do niemal 50 proc. z obecnych 30.

Jak czytamy, jedynie fotowoltaika wytwarzać będzie więcej prądu niż obecnie cały amerykański system elektroenergetyczny. Pompy ciepła i inne elektryczne systemy grzewcze przewyższą zaś globalną sprzedaż kotłów na paliwa kopalne. Zaobserwować będzie można także trzykrotnie więcej inwestycji w nowe projekty morskich farm wiatrowych niż w nowe elektrownie węglowe i gazowe – twierdzą eksperci.

Biorąc pod uwagę aktualną politykę państw, szczyt globalnego popytu na węgiel, ropę naftową oraz gaz ziemny, nastąpi jeszcze w tej dekadzie. Udział paliw kopalnych w globalnym łańcuchu dostaw energii spaść ma do 2030 roku do 73 proc. To dobry znak – od dziesięcioleci utrzymuje się on bowiem na poziomie około 80 proc.

Kluczowe jest jak najszybsze zmniejszenie globalnych emisji

Eksperci rozmaitych dziedzin, których celem jest walka ze zmianami klimatu, spowodowanymi nadmierną emisją gazów cieplarnianych, nieustannie ostrzegają, że konieczne jest jak najszybsze zmniejszenie globalnych emisji dwutlenku węgla.

Według ustaleń tzw. Porozumienia paryskiego powinniśmy ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 st. powyżej poziomu przedindustrialnego. By to osiągnąć, globalna emisja dwutlenku węgla powinna w tym roku spaść o około pięć procent – wskazuje Glen Peters. Wygląda niestety jednak, że prawdopodobnie się to nie uda.