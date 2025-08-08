Reklama

W Polsce deszcz, w Europie upał. Za nami trzeci najcieplejszy lipiec w historii

Ubiegły miesiąc zapisze się w historii jako trzeci najcieplejszy lipiec w historii pomiarów – wskazują naukowcy współpracujący z unijną usługą ds. zmian klimatu Copernicus (C3S). „Obserwujemy skutki ocieplającego się świata” – ostrzegają eksperci.

Publikacja: 08.08.2025 17:18

Fala upałów dotarła w lipcu tego roku także na Sycylię.

Fala upałów dotarła w lipcu tego roku także na Sycylię.

Foto: Francesca Volpi/Bloomberg

Ada Michalak

Najnowsze dane przedstawione przez projekt Copernicus Climate Change Service (C3S), realizowany przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych na zlecenie Unii Europejskiej, wskazują, że miniony miesiąc był trzecim najcieplejszym lipcem w historii globalnych pomiarów temperatury. Średnia temperatura wyniosła 16,68 stopnia Celsjusza, co oznacza wzrost o 0,45 stopnia Celsjusza względem średniej z lat 1991–2020.

Dane na temat klimatu w lipcu 2025 

Choć tegoroczny lipiec nie pobił rekordów ustanowionych w lipcu 2023 roku – będącym najcieplejszym w historii pomiarów – ani w lipcu 2024 roku – drugim najcieplejszym – to i tak średnia temperatura na Ziemi była o 1,25 stopnia Celsjusza wyższa niż w okresie przedindustrialnym (1850–1900), który stanowi punkt odniesienia dla oceny zmian klimatycznych. 

„Dwa lata po najcieplejszym lipcu w historii, ostatnia seria globalnych rekordów temperatur dobiegła końca – przynajmniej na razie. Ale to nie oznacza, że zmiany klimatu się zatrzymały. Nadal obserwujemy skutki ocieplającego się świata, takie jak ekstremalne upały i katastrofalne powodzie, które miały miejsce w lipcu. Jeśli nie ustabilizujemy szybko stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, należy spodziewać się nie tylko nowych rekordów temperatur, ale również pogłębiających się skutków zmian klimatu – i musimy być na to przygotowani” – podkreśla Carlo Buontempo, dyrektor C3S.

Szczególne zaniepokojenie ekspertów C3S budzi fakt, że średnia globalna temperatura z ostatnich 12 miesięcy (sierpień 2024 – lipiec 2025) była o 1,53 stopnia Celsjusza wyższa niż w epoce przedindustrialnej. Oznacza to przekroczenie progu 1,5 stopnia Celsjusza, uznanego za graniczny w porozumieniu paryskim, które miało na celu zahamowanie procesu globalnego ocieplenia. 

Choć świat formalnie nie przekroczył jeszcze granicy 1,5 stopnia Celsjusza jako średniej z dłuższego okresu, część naukowców twierdzi, że utrzymanie się poniżej tego progu jest już mało realne, o ile nie niemożliwe. W związku z kryzysem klimatycznym badacze apelują do rządów na całym świecie o przyspieszenie działań na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Jak podkreślają, jest to niezbędne, by zmniejszyć częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, które są bezpośrednim skutkiem zmian klimatu.

Fale upałów w Europie w lipcu 2025

W Europie średnia temperatura w lipcu 2025 roku wyniosła 21,12 stopnia Celsjusza, czyli o 1,30 stopnia Celsjusza powyżej normy z lat 1991–2020, co czyni ten miesiąc czwartym najcieplejszym lipcem w historii pomiarów na kontynencie.

Największe odchylenia temperatur powyżej średniej odnotowano w Szwecji i Finlandii, gdzie pojawiły się fale upałów. Wysokie temperatury – a także będące ich skutkiem pożary – wystąpiły też w południowo-wschodniej Europie. W Turcji zanotowano rekord krajowy – 50,5 stopnia Celsjusza.

Niższe niż zwykle temperatury panowały zaś w Europie Środkowej, zachodniej Rosji oraz w niektórych częściach Hiszpanii – wskazują eksperci C3S.

Poza Europą najwyższe odchylenia od średniej wystąpiły w Himalajach, Chinach i Japonii. Najniższe temperatury względem średniej zaobserwowano natomiast w niektórych częściach Antarktydy, Ameryki Północnej i Południowej, w Indiach, większej części Australii oraz w wybranych regionach Afryki.

Upały nie ograniczyły się jedynie do atmosfery – wyjątkowo wysoka była też temperatura powierzchni mórz. W lipcu 2025 roku wyniosła ona 20,77 stopnia Celsjusza – to trzecia najwyższa wartość dla tego miesiąca w historii, jedynie o 0,12 stopnia Celsjusza niższa od rekordu z lipca 2023.

Rekordowo wysokie temperatury wód odnotowano m.in. w Morzu Norweskim, części Morza Północnego oraz na obszarze północnego Atlantyku na zachód od Francji i Wielkiej Brytanii. Rekordy padły także w zachodnim Atlantyku Północnym i zachodnim Pacyfiku Północnym.

Copernicus Climate Change Service (C3S), realizowany przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych na zlecenie Unii Europejskiej, publikuje comiesięczne biuletyny klimatyczne informujące o zmianach obserwowanej globalnej temperatury powietrza przy powierzchni, pokrywy lodu morskiego i zmiennych hydrologicznych. Wszystkie zgłoszone odkrycia opierają się na analizach komputerowych wykorzystujących miliardy pomiarów z satelitów, statków, samolotów i stacji pogodowych na całym świecie.

Źródło: rp.pl

Klimat Planeta

