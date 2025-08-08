Najnowsze dane przedstawione przez projekt Copernicus Climate Change Service (C3S), realizowany przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych na zlecenie Unii Europejskiej, wskazują, że miniony miesiąc był trzecim najcieplejszym lipcem w historii globalnych pomiarów temperatury. Średnia temperatura wyniosła 16,68 stopnia Celsjusza, co oznacza wzrost o 0,45 stopnia Celsjusza względem średniej z lat 1991–2020.

Reklama Reklama

Dane na temat klimatu w lipcu 2025

Choć tegoroczny lipiec nie pobił rekordów ustanowionych w lipcu 2023 roku – będącym najcieplejszym w historii pomiarów – ani w lipcu 2024 roku – drugim najcieplejszym – to i tak średnia temperatura na Ziemi była o 1,25 stopnia Celsjusza wyższa niż w okresie przedindustrialnym (1850–1900), który stanowi punkt odniesienia dla oceny zmian klimatycznych.

„Dwa lata po najcieplejszym lipcu w historii, ostatnia seria globalnych rekordów temperatur dobiegła końca – przynajmniej na razie. Ale to nie oznacza, że zmiany klimatu się zatrzymały. Nadal obserwujemy skutki ocieplającego się świata, takie jak ekstremalne upały i katastrofalne powodzie, które miały miejsce w lipcu. Jeśli nie ustabilizujemy szybko stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, należy spodziewać się nie tylko nowych rekordów temperatur, ale również pogłębiających się skutków zmian klimatu – i musimy być na to przygotowani” – podkreśla Carlo Buontempo, dyrektor C3S.