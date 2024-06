Zmiany klimatu: padł kolejny historyczny rekord. NASA potwierdza

Zdaniem ekspertów, należy spodziewać się kolejnych rekordowo wysokich temperatur. Naukowcy z National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) oceniają, że istnieje 55 proc. szans na to, że 2024 rok zostanie okrzyknięty najgorętszym w historii i 99 proc. szans na to, że uplasuje się w pierwszej piątce.