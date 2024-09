Jak wynika z raportu, jedyną szansą na to, aby bieżący rok nie został uznany za najgorętszy w historii, jest spadek średnich temperatur od września do grudnia o co najmniej 0,3°C. Taka sytuacja nie miała jednak nigdy miejsca i zdaniem naukowców, jest to mało prawdopodobne.

Najgorętsze lato w historii pomiarów: upały i susze

Rekordowo wysokie temperatury w sierpniu oraz w okresie od czerwca do sierpnia potwierdzają również naukowcy z NASA, przytaczając dane z GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP), opierające się o zapisy dotyczące temperatury powietrza na powierzchni, zebrane przez stacje meteorologiczne, a także temperatury powierzchni morza, w tym pomiary z Antarktydy.

Naukowcy są zgodni co do tego, że dopóki świat nie odejdzie całkowicie od spalania paliw kopalnych, należy się spodziewać kolejnych niebezpiecznych rekordów temperatur, a co za tym idzie – również coraz bardziej dotkliwych konsekwencji zmian klimatu, czyli ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak śmiertelne fale upałów, pożary lasów, powodzie oraz susza.