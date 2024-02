Nowy artykuł opublikowany na łamach czasopisma „Nature Climate Change” rzuca niepokojące światło na kwestię wzrostu globalnej temperatury.

Zmiany klimatyczne szybsze niż zakładano? Nowe badania naukowców

Zespół naukowców z Uniwersytetu Australii Zachodniej przebadał długowieczne gąbki morskie ze wschodniej części Karaibów, zamiast opierać się o dane pochodzące z pomiarów powierzchni morza.

Jak się okazało, globalne ocieplenie rozpoczęło się już w latach 60. XIX wieku, a do 2020 roku wzrost globalnej temperatury wyniósł ok. 1,7°C. Oznacza to, że tempo ocieplania się planety jest o 20 lat szybsze niż wynika to z prognoz Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), a bez drastycznej redukcji emisji gazów cieplarnianych świat w ciągu kilku lat przekroczy próg wzrostu temperatury o 2°C, a do 2050 roku więcej niż 2,5°C.

W badaniu wykorzystano dane sklerogąbek, prymitywnego gatunku gąbki pomarańczowej, której długość życia sięga setek lat. Dzięki temu te organizmy, które funkcjonują przyczepione do stropów jaskiń w odmętach oceanu, są doskonałym źródłem danych dotyczących zmian klimatu. Pobrane próbki pozwoliły naukowcom na obliczenie stosunku strontu do wapnia, dzięki czemu udało się oszacować temperaturę wody w XVIII wieku.