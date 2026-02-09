Aktualizacja: 10.02.2026 03:08 Publikacja: 09.02.2026 11:57
Chiński Shein to największy na świecie producent mody „ultra-fast fashion”.
Foto: Adobe Stock
Eksperci od dłuższego czasu ostrzegają, że branża odzieżowa odpowiada za znaczącą emisję gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenie środowiska. Wiele marek odzieżowych – w tym najwięksi gracze – wciąż nie podejmuje wystarczających działań, które mogłyby zapobiec tym problemom. Jednym z największych wyzwań – które powoduje coraz większe zagrożenie dla środowiska – jest jednak produkcja niedrogich ubrań z materiałów syntetycznych. Tymczasem sprzedające je chińskie platformy – takie jak Shein czy Temu – pozostają niezwykle popularne.
Z tymi platformami starają się walczyć aktywiści, którzy podkreślają, że odpowiadają one nie tylko za niszczenie środowiska, ale także za wprowadzanie konsumentów w błąd. Na czym polega to działanie – i jak chcą z nim walczyć aktywiści oraz ekolodzy?
Czytaj więcej
Całą garderobę można dziś wymienić w trakcie jednego popołudnia, ale dostępność taniej mody ma sw...
Organizacja Deutsche Umwelthilfe (DUH) wygrała w sądzie z Shein, jednym z największych na świecie graczy w branży ultra-fast fashion. W wyniku działań organizacji koncern nie może dłużej stosować greenwashingu – a więc wprowadzać konsumentów w błąd poprzez kreowanie mylnego wizerunku firmy jako bardziej ekologicznego, niż jest w rzeczywistości. Praktyka ta polega między innymi na stosowaniu chwytliwych haseł bez pokrycia w realnych działaniach.
Sąd zdecydował między innymi, że Shein – o ile nie przedstawi konkretnych wyjaśnień, działań oraz dowodów potwierdzających realizację swojego celu – nie może twierdzić, że do 2050 r. osiągnie neutralność klimatyczną.
DUH zaznacza, że dotychczasowe deklaracje klimatyczne chińskiego koncernu pozostawały jedynie na poziomie ogólnych zapowiedzi i nie towarzyszyły im konkretne działania. Organizacja zauważa także, że choć Shein zapowiadało ambitne cele klimatyczne, emisje gazów cieplarnianych firmy wzrosły w ciągu jednego roku o 23 proc. Zdaniem ekologów obietnice nie znajdowały odzwierciedlenia w rzeczywistych działaniach. Jak wskazuje DUH, to książkowy przykład praktyk greenwashingowych, czyli tworzenia wrażenia odpowiedzialności bez podstaw.
Na wygranej w sądzie z Shein działania organizacji się nie kończą. Deutsche Umwelthilfe przekazała, że podjęła też dalsze kroki prawne przeciwko operatorowi platformy, spółce Infinite Styles Services Co. Ltd. Sprawa dotyczy sformułowań wykorzystywanych w reklamach, w których produkty Shein określane są jako „przyjazne środowisku”, „lokalne” lub „w 100 proc. naturalne”. Aktywiści zaznaczają, że nie ma na to dowodów oraz że tego typu komunikaty mogą wprowadzać konsumentów w błąd i naruszać obowiązujące standardy.
Czytaj więcej
Przemysł modowy odpowiada dziś za 10 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla - to więcej, niż cały...
Deutsche Umwelthilfe podkreśla, że problemem nie jest jedynie Shein, ale cały system. „Ultra-fast fashion, ze względu na masową produkcję toksycznej, jednorazowej odzieży, transportowanej samolotami przez pół swiata, z samej istoty nigdy nie będzie przyjazna dla klimatu. Te modele biznesowe nie powinny dłużej się opłacać” – mówi Barbara Metz, dyrektor zarządzająca organizacją.
DUH domaga się wprowadzenia bardziej rygorystycznych regulacji prawnych wobec producentów i platform tego typu. Organizacja zaapelowała już do niemieckiego ministra środowiska Carstena Schneidera o to, by podjąć stanowcze kroki w tej sprawie. W odpowiedzi polityk zapowiedział, że producenci będą w przyszłości partycypować w kosztach utylizacji odpadów tekstylnych. Zdaniem aktywistów rozwiązanie to jest jednak niewystarczające i nie doprowadzi do prawdziwej transformacji sektora.
Plany Unii Europejskiej zakładają, że do lata 2027 r. wszystkie państwa członkowskie zobowiązane będą do tego, by Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) – koncepcja środowiskowa i prawna nakładająca na producentów, importerów i dystrybutorów odpowiedzialność finansową oraz organizacyjną za cały cykl życia ich produktów – dotyczyła także producentów tekstyliów. Podobne mechanizmy funkcjonują już m.in. w sektorach sprzętu elektronicznego, baterii oraz opakowań. Eksperci podkreślają, że przykłady Francji i Holandii pokazują, że tego typu rozwiązania działają, gdyż zobowiązują producentów do ponownego wykorzystania odzieży, umożliwiania napraw oraz wspierania recyklingu.
Wspólnota dąży do ograniczenia wpływu przemysłu tekstylnego na środowisko, uznając go za jeden z najbardziej zasobo- i emisyjnych sektorów gospodarki.
Eksperci zauważają, że przegrana Shein w sądzie – a także same działania Deutsche Umwelthilfe – wpisują się w szerszy proces zaostrzania standardów środowiskowych i walki z nieuczciwymi praktykami marketingowymi w branży mody. Sprawa ta może stać się także impulsem do szerszej debaty o odpowiedzialności środowiskowej sektora oraz o potrzebie zaostrzenia regulacji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Branża mody przedstawia poliester z recyklingu jako ekologiczne rozwiązanie, w rzeczywistości pogłębia on jedyni...
W nadchodzących miesiącach powinny się zacząć prace nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta za te...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. T...
Mimo wielu inicjatyw mających ograniczyć wykorzystywanie syntetycznych tekstyliów w modzie, popularne sieciówki...
Francuski parlament przyjął projekt ustawy, która ma pomóc w ograniczeniu popularności tzw. szybkiej mody, czyli...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas