Jak informują autorzy raportu, syntetyczne materiały stanowią 69 proc. produkcji tekstyliów, a do końca dekady liczba ta ma wzrosnąć do 73 proc. Głównym powodem jest ich wszechstronne wykorzystanie oraz przystępność cenowa. W efekcie półki sklepowe zalewane są tanimi ubraniami o niskiej jakości, których cykl życia jest niewspółmiernie krótki do czasu, który zajmie ich rozkład na wysypisku.

Spośród 50 firm, które udzieliły odpowiedzi, dwie zostały ocenione jako przewodzące zmianie na lepsze w podejściu do materiałów syntetycznych: Hugo Boss oraz Reformation. Hugo Boss planuje całkowicie wyeliminować wykorzystanie poliestru oraz poliamidu do 2030 roku, a Reformation obiecuje ograniczenie wykorzystania materiałów syntetycznych do mniej niż 1 proc. całkowitego zaopatrzenia do 2025 roku.

Do końca dekady zamierza też zrezygnować z materiałów syntetycznych innych niż pozyskane z recyklingu. Dotychczasowe działania Hugo Boss pozostawiają jednak sporo do życzenia – zgodnie z raportem w latach 2020–2023 firma matka odnotowała wzrost wykorzystania poliestru o 143 proc.

Paliwa kopalne: marki odzieżowe wciąż bez planu

Jak wynika z raportu, najwięcej materiałów syntetycznych używa w swoich produktach spółka macierzysta Zary, Inditex, której wykorzystanie tkanin z paliw kopalnych wzrosło od ostatniego badania o 20 proc. Najwyższy stosunek włókien syntetycznych do naturalnych w swoich ubraniach odnotowała marka Shein, której 81 proc. produktów stanowi pochodną ropy naftowej.

Udzielenia odpowiedzi odmówiła marka Lululemon, starająca się budować zrównoważony wizerunek, mimo wielokrotnych oskarżeń o greenwashing. Autorzy raportu uzyskali jednak dane z jej rocznego sprawozdania i w oparciu o nie ocenili, że 67 proc. jej produktów jest wykonanych z tkanin syntetycznych. Transparentność firm w kwestii zarówno wolumenu, jak i rodzajów wykorzystywanych w produkcji materiałów jest jednak rzadkością – z 50 ankietowanych firm jedynie 6 publikuje takie informacje. Poza Lululemon są to C&A, Inditex, Mango, Nike oraz United Colors of Benetton.

Jedyną marką, która otwarcie potwierdziła zamiar zwiększenia zarówno wolumenu, jak i udziału materiałów syntetycznych w swojej produkcji, był Primark. Autorzy raportu ustalili, że cztery firmy (C&A, Esprit, Inditex i Reformation) złamały złożone przez siebie zobowiązania, dotyczące ograniczenia stosowania tekstyliów z paliw kopalnych, zamiast tego zwiększając znacząco ich ilość.