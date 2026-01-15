Badanie organizacji Changing Markets Foundation wskazuje, że poliester z recyklingu podczas prania uwalnia średnio o 55 proc. więcej cząstek mikroplastiku niż nowy poliester, zdecydowanie mniej kruchy. Co więcej, uwalniane cząstki są niemal o 20 proc. mniejsze, przez co łatwiej rozprzestrzeniają się w środowisku i mogą powodować większe szkody. Jak podkreślają autorzy raportu, pojedynczy cykl prania może uwolnić aż do 900 tysięcy włókien mikroplastiku. Tymczasem zanieczyszczenie nim jest wszechobecne – mikroplastik występuje bowiem w glebie, powietrzu, wodzie, a nawet w organizmach żywych. A jednocześnie związany jest z wieloma problemami zdrowotnymi.

Eksperci wskazują, że choć ich badanie objęło stosunkowo niewielką liczbę ubrań pięciu dużych marek, to ma duże znaczenie – jest bowiem pierwszym, w którym porównano produkty różnych firm pod kątem emisji mikroplastiku. Przetestowano koszulki, topy, sukienki i szorty sprzedawane przez Adidas, H&M, Nike, Shein oraz Zarę. Co istotne, wybrane marki należą do największych producentów i użytkowników tkanin syntetycznych na świecie.

Marki odzieżowe mają problem z mikroplastikiem

Autorzy badania Changing Markets Foundation wskazują, że najbardziej zanieczyszczającą okazała się odzież poliestrowa marki Nike – zarówno ta z nowego poliestru, jak i poliestru z recyklingu. W przypadku tej drugiej wersji materiału odzież średnio uwalniała ona ponad 30 tysięcy włókien na gram próbki – niemal czterokrotnie więcej niż produkty H&M i ponad siedmiokrotnie więcej niż odzież Zary.

Na tle innych marek eksperci wyróżnili również – w negatywnym sensie – odzież Shein. Ubrania marki – oznaczone jako wykonane z poliestru z recyklingu – uwalniały mikroplastik w tempie zbliżonym do odzieży z nowego poliestru. Changing Markets podejrzewa, że część testowanych produktów opisywanych jako pochodzące z recyklingu mogła w rzeczywistości być wykonana z nowego surowca – jak wskazano w raporcie, „oszustwa” związane z poliestrem są dość powszechne w łańcuchach dostaw branży modowej.

„Branża mody sprzedaje poliester z recyklingu jako zielone rozwiązanie, tymczasem nasze ustalenia pokazują, że pogłębia on problem zanieczyszczenia mikroplastikiem. Poliester z recyklingu to listek figowy zrównoważonego rozwoju, który maskuje coraz większe uzależnienie branży od materiałów syntetycznych” – mówi Urska Trunk, starsza menedżerka ds. kampanii w Changing Markets Foundation. Ekspertka dodaje również, że drobne zmiany projektowe nie rozwiążą problemu, a „prawdziwe działania muszą oznaczać spowolnienie i stopniowe wygaszanie produkcji włókien syntetycznych oraz zaprzestanie kierowania plastikowych butelek do produkcji jednorazowej odzieży”.