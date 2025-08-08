Trwające w Genewie rozmowy to już szóste spotkanie, mające doprowadzić do podpisania tzw. Global Plastic Treaty. Negocjacje rozpoczęły się w 2022 roku, a spotkania dotychczas odbyły się w Punta del Este (INC-1), Paryżu (INC-2), Nairobi (INC-3), Ottawie (INC-4), a ostatnio w Pusanie (INC-5) na przełomie listopada i grudnia 2024 roku. Mimo intensywnych wysiłków i wielu apeli naukowców oraz organizacji ekologicznych, uczestnikom nie udało się do tej pory osiągnąć konsensusu.

Bieżąca sesja została nazwana przez Luisa Vayasa Valdivieso, przewodniczącego komitetu negocjacyjnego, „nie tylko testem naszej dyplomacji, ale również testem zbiorowej odpowiedzialności za ochronę środowiska, zdrowie ludzi, wspieranie zrównoważonej gospodarki i solidarność z tymi, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku kryzysu związanego z zanieczyszczeniem plastikiem”.

O zwiększenie wysiłków w negocjacjach zaapelował m.in. Dalajlama, który w swoim oświadczeniu wezwał rządy do „działania mądrego w celu opracowania traktatu, który chroni zdrowie wszystkich żywych istot, zabezpiecza prawa człowieka i chroni naszą małą błękitną planetę, nasz jedyny dom”. Duchowy przywódca Tybetańczyków podkreślił, że „plastik był wielkim dobrodziejstwem dla ludzkości” i przyniósł wiele korzyści, jednak jego nadprodukcja szkodzi ludziom oraz zwierzętom, przyczynia się do pogłębiania się kryzysu klimatycznego, a narażenie na substancje w nim zawarte grozi szeregiem chorób, a nawet śmiercią.

Według organizacji Greenpeace, Global Plastic Treaty ma być „najważniejszym wielostronnym traktatem” od czasu podpisania porozumienia klimatycznego z Paryża w 2015 roku. O ile państwom uda się znaleźć wspólny grunt, na co się póki co nie zanosi. Według Christiny Dixon, liderki kampanii na rzecz oceanów w Environmental Investigation Agency, istnieje „realne ryzyko słabego kompromisu, mającego na celu uspokojenie przemysłu paliw kopalnych i zapewnienie, że negocjatorzy nie wrócą do domu z pustymi rękami”.