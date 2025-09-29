Reklama

Finał 32. akcji Sprzątanie Świata w Polsce. Wielkie wydarzenie w Toruniu

Obejmująca cały kraj tegoroczna edycja akcji sprzątania świata miała swój polski finał w Toruniu. Nie pozostawiajmy śmieci na łonie natury, rozsądnie przygotowujmy się do obcowania z nią i wybierajmy takie aktywności, które minimalizują negatywny wpływ człowieka na przyrodę. Oto nasz tegoroczny manifest nieśmiecenia! - mówiła Beata Butwicka Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

Publikacja: 29.09.2025 16:48

Grzegorz Mikosza, główny koordynator akcji, rozpoczyna drugi dzień finału na Rynku Nowomiejskim w To

Grzegorz Mikosza, główny koordynator akcji, rozpoczyna drugi dzień finału na Rynku Nowomiejskim w Toruniu.

Foto: Materiały prasowe

rp.pl

Trzeci weekend września to tradycyjnie czas sprzątania Ziemi. Tegoroczny, 32. Finał ogólnopolskiej Akcji odbył się w Toruniu – z udziałem mieszkańców, szkół, MPO i magistratu. 19 września 70 proc. toruńskich szkół podstawowych sprzątało swoje okolice, a dzień później Rynek Nowomiejski zamienił się w Ekologiczne Miasteczko. Do udziału w Akcji zgłosiły się 4072 sztaby, co oznacza niemal pół miliona uczestników.

Polski finał akcji Sprzątanie Świata

Hasło tegorocznej edycji akcji brzmiało: „W naturę z kulturą”. – Kultura to wizytówka ludzkości. Przygotowujmy się do wypoczynku tak, by nie szkodzić przyrodzie – apelowała Beata Butwicka, prezes Fundacji Nasza Ziemia. Z raportów wynika, że wciąż dominują „śmieci weekendowe”: butelki, puszki, opakowania po jedzeniu, niedopałki. Pojawiły się też „dziwne” odpady: banery reklamowe, jarzeniówki, blokada parkingowa, a nawet klawiatura komputerowa.

Symboliczny sygnał do startu Finału rozbrzmiał na toruńskiej „Martówce”, starorzeczu Wisły. Wraz z dziećmi i przedszkolakami zebrano tam 236 kg odpadów w dwie godziny. – To miejsce pełne uroku, ale też śladów niekulturalnych zachowań – podkreślił Grzegorz Mikosza, koordynator Akcji. Dzieci uczestniczyły też w warsztatach ekologicznych Bartka Guentzla, autora projektów „Leśna Banda” i „Droga do Lasu”.

Prezydent Torunia Paweł Gulewski daje sygnał do startu akcji sprzątania Torunia.

Prezydent Torunia Paweł Gulewski daje sygnał do startu akcji sprzątania Torunia.

Foto: Materiały prasowe

Równolegle działał „Zielony Patrol” – 77 sztabów, głównie szkoły i przedszkola, otrzymało od pracowników MPO worki i rękawice, a zebrane odpady odbierały służby miejskie. Najaktywniejsze placówki nagrodzono, m.in. za pokaz mody z ubrań wykonanych z odpadów. Sprzątały też sołectwa, mieszkańcy i Młodzieżowa Rada Miasta.

Reklama
Reklama
Beata Butwicka, prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia, z Wielkim Zielonym Sercem dla Torunia.

Beata Butwicka, prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia, z Wielkim Zielonym Sercem dla Torunia.

Foto: Materiały prasowe

20 września odbyła się też tradycyjna „Ekologiczna Fiesta”. Nowomiejski Rynek wypełniły stoiska edukacyjne przygotowane przez MPO, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, Urząd Miasta, Wody Polskie, ZHP czy Ogród Zoobotaniczny. Atrakcją była między innymi prezentacja pojazdów MPO, w tym zamiatarki przypominającej pszczołę. Warsztaty prowadzili m.in. Dawid Kilon, rysownik i autor książek przyrodniczych, oraz Bartek Guentzel. Do Finału włączyli się także aktorzy Teatru Baj Pomorski i uczestnicy festiwalu Copernicon.

Autorem plakatu promującego tegoroczną edycję akcji jest Andrzej Pągowski.

Autorem plakatu promującego tegoroczną edycję akcji jest Andrzej Pągowski.

Foto: Materiały prasowe

Warto wspomnieć też o tegorocznym plakacie promującym akcję sprzątania Polski. Jego autorem jest słynny polski grafik, Andrzej Pągowski, który w satyryczny sposób sportretował dzika w ludzkim stroju – jako metaforę naszej bezmyślności. Zwierzęciu na plakacie towarzyszy hasło: „Dzik nie świni w lesie. A Ty?”.

Do końca października zarejestrowane sztaby będą sprzątać swoje „kawałki Polski”. Organizatorzy wierzą, że przesłanie Finału z Torunia – szacunek do natury i dobre ekologiczne nawyki – na trwałe wpisze się w codzienne życie uczestników.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska kujawsko-pomorskie Toruń Klimat Recykling Odpady

Trzeci weekend września to tradycyjnie czas sprzątania Ziemi. Tegoroczny, 32. Finał ogólnopolskiej Akcji odbył się w Toruniu – z udziałem mieszkańców, szkół, MPO i magistratu. 19 września 70 proc. toruńskich szkół podstawowych sprzątało swoje okolice, a dzień później Rynek Nowomiejski zamienił się w Ekologiczne Miasteczko. Do udziału w Akcji zgłosiły się 4072 sztaby, co oznacza niemal pół miliona uczestników.

Polski finał akcji Sprzątanie Świata

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Eksperci oceniają, że świat jest w stanie zebrać – w optymistycznym scenariuszu – około 30 proc. wyp
Odpady
Fiasko negocjacji na temat ograniczenia plastiku. Pat w starciu dwóch frakcji
Zdaniem naukowców obecnie ok. 8 miliardów ton odpadów plastikowych zanieczyszcza planetę. Mikro- i n
Odpady
Traktat na temat ograniczenia produkcji plastiku. Rusza kluczowa faza negocjacji
Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że z roku na rok w naszym kraju ubożeją gleby. Dlatego niezwykle is
Materiał promocyjny
Kuchenne odpady bio – nie mieszajmy tego potencjału
W oparciu o bioodpady komunalne działa już wiele biogazowni czy zakładów spalania biomasy, a także p
Odpady
Frakcja z potencjałem. Jak bioodpady uratują nasze portfele
Najbardziej złożonym wyzwaniem w zakresie gospodarowania odpadami biologicznymi w Europie jest luka
Odpady
Bioodpady to wyzwanie dla Europy. Ambicje nie idą w parze z realizacją
Reklama
Reklama
e-Wydanie