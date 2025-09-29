Finał 32. akcji Sprzątanie Świata w Polsce. Wielkie wydarzenie w Toruniu

Aktualizacja: 30.09.2025 01:15 Publikacja: 29.09.2025 16:48
Grzegorz Mikosza, główny koordynator akcji, rozpoczyna drugi dzień finału na Rynku Nowomiejskim w Toruniu.
Foto: Materiały prasowe
Trzeci weekend września to tradycyjnie czas sprzątania Ziemi. Tegoroczny, 32. Finał ogólnopolskiej Akcji odbył się w Toruniu – z udziałem mieszkańców, szkół, MPO i magistratu. 19 września 70 proc. toruńskich szkół podstawowych sprzątało swoje okolice, a dzień później Rynek Nowomiejski zamienił się w Ekologiczne Miasteczko. Do udziału w Akcji zgłosiły się 4072 sztaby, co oznacza niemal pół miliona uczestników.
Hasło tegorocznej edycji akcji brzmiało: „W naturę z kulturą”. – Kultura to wizytówka ludzkości. Przygotowujmy się do wypoczynku tak, by nie szkodzić przyrodzie – apelowała Beata Butwicka, prezes Fundacji Nasza Ziemia. Z raportów wynika, że wciąż dominują „śmieci weekendowe”: butelki, puszki, opakowania po jedzeniu, niedopałki. Pojawiły się też „dziwne” odpady: banery reklamowe, jarzeniówki, blokada parkingowa, a nawet klawiatura komputerowa.
Symboliczny sygnał do startu Finału rozbrzmiał na toruńskiej „Martówce”, starorzeczu Wisły. Wraz z dziećmi i przedszkolakami zebrano tam 236 kg odpadów w dwie godziny. – To miejsce pełne uroku, ale też śladów niekulturalnych zachowań – podkreślił Grzegorz Mikosza, koordynator Akcji. Dzieci uczestniczyły też w warsztatach ekologicznych Bartka Guentzla, autora projektów „Leśna Banda” i „Droga do Lasu”.
Prezydent Torunia Paweł Gulewski daje sygnał do startu akcji sprzątania Torunia.
Foto: Materiały prasowe
Równolegle działał „Zielony Patrol” – 77 sztabów, głównie szkoły i przedszkola, otrzymało od pracowników MPO worki i rękawice, a zebrane odpady odbierały służby miejskie. Najaktywniejsze placówki nagrodzono, m.in. za pokaz mody z ubrań wykonanych z odpadów. Sprzątały też sołectwa, mieszkańcy i Młodzieżowa Rada Miasta.
Beata Butwicka, prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia, z Wielkim Zielonym Sercem dla Torunia.
Foto: Materiały prasowe
20 września odbyła się też tradycyjna „Ekologiczna Fiesta”. Nowomiejski Rynek wypełniły stoiska edukacyjne przygotowane przez MPO, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, Urząd Miasta, Wody Polskie, ZHP czy Ogród Zoobotaniczny. Atrakcją była między innymi prezentacja pojazdów MPO, w tym zamiatarki przypominającej pszczołę. Warsztaty prowadzili m.in. Dawid Kilon, rysownik i autor książek przyrodniczych, oraz Bartek Guentzel. Do Finału włączyli się także aktorzy Teatru Baj Pomorski i uczestnicy festiwalu Copernicon.
Autorem plakatu promującego tegoroczną edycję akcji jest Andrzej Pągowski.
Foto: Materiały prasowe
Warto wspomnieć też o tegorocznym plakacie promującym akcję sprzątania Polski. Jego autorem jest słynny polski grafik, Andrzej Pągowski, który w satyryczny sposób sportretował dzika w ludzkim stroju – jako metaforę naszej bezmyślności. Zwierzęciu na plakacie towarzyszy hasło: „Dzik nie świni w lesie. A Ty?”.
Do końca października zarejestrowane sztaby będą sprzątać swoje „kawałki Polski”. Organizatorzy wierzą, że przesłanie Finału z Torunia – szacunek do natury i dobre ekologiczne nawyki – na trwałe wpisze się w codzienne życie uczestników.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Trzeci weekend września to tradycyjnie czas sprzątania Ziemi. Tegoroczny, 32. Finał ogólnopolskiej Akcji odbył się w Toruniu – z udziałem mieszkańców, szkół, MPO i magistratu. 19 września 70 proc. toruńskich szkół podstawowych sprzątało swoje okolice, a dzień później Rynek Nowomiejski zamienił się w Ekologiczne Miasteczko. Do udziału w Akcji zgłosiły się 4072 sztaby, co oznacza niemal pół miliona uczestników.
Trwająca od trzech lat debata i pięć wcześniejszych rund negocjacji nie pomogło. Szóste podejście do zawarcia „t...
W Genewie ruszyły negocjacje Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego ONZ (INC) ds. Zanieczyszczenia Plastikiem....
Z odpadów kuchennych uzyskujemy biogaz i nawozy wzbogacające glebę. Gdy wrzucamy je do odpadów zmieszanych, staj...
Choć bioodpady to frakcja, z której selekcjonowaniem mamy najwięcej problemów, to właśnie one mogą nam przynosić...
Skuteczne zarządzanie bioodpadami stało się centralnym wyzwaniem środowiskowym i politycznym w Unii Europejskiej...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas