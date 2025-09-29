Finał 32. akcji Sprzątanie Świata w Polsce. Wielkie wydarzenie w Toruniu

Trzeci weekend września to tradycyjnie czas sprzątania Ziemi. Tegoroczny, 32. Finał ogólnopolskiej Akcji odbył się w Toruniu – z udziałem mieszkańców, szkół, MPO i magistratu. 19 września 70 proc. toruńskich szkół podstawowych sprzątało swoje okolice, a dzień później Rynek Nowomiejski zamienił się w Ekologiczne Miasteczko. Do udziału w Akcji zgłosiły się 4072 sztaby, co oznacza niemal pół miliona uczestników.

Polski finał akcji Sprzątanie Świata

Hasło tegorocznej edycji akcji brzmiało: „W naturę z kulturą”. – Kultura to wizytówka ludzkości. Przygotowujmy się do wypoczynku tak, by nie szkodzić przyrodzie – apelowała Beata Butwicka, prezes Fundacji Nasza Ziemia. Z raportów wynika, że wciąż dominują „śmieci weekendowe”: butelki, puszki, opakowania po jedzeniu, niedopałki. Pojawiły się też „dziwne” odpady: banery reklamowe, jarzeniówki, blokada parkingowa, a nawet klawiatura komputerowa.

Symboliczny sygnał do startu Finału rozbrzmiał na toruńskiej „Martówce”, starorzeczu Wisły. Wraz z dziećmi i przedszkolakami zebrano tam 236 kg odpadów w dwie godziny. – To miejsce pełne uroku, ale też śladów niekulturalnych zachowań – podkreślił Grzegorz Mikosza, koordynator Akcji. Dzieci uczestniczyły też w warsztatach ekologicznych Bartka Guentzla, autora projektów „Leśna Banda” i „Droga do Lasu”.

Prezydent Torunia Paweł Gulewski daje sygnał do startu akcji sprzątania Torunia. Foto: Materiały prasowe

Równolegle działał „Zielony Patrol” – 77 sztabów, głównie szkoły i przedszkola, otrzymało od pracowników MPO worki i rękawice, a zebrane odpady odbierały służby miejskie. Najaktywniejsze placówki nagrodzono, m.in. za pokaz mody z ubrań wykonanych z odpadów. Sprzątały też sołectwa, mieszkańcy i Młodzieżowa Rada Miasta.