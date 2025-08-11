Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej przyjrzała się kosztom wytwarzania energii w ubiegłym roku i zauważyła, że OZE utrzymały przewagę cenową nad gazem, ropą oraz węglem. Wynika to m.in. ze wsparcia w postaci innowacji technologicznych oraz konkurencyjności łańcucha dostaw.

Reklama Reklama

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres komentując wyniki raportu stwierdził, że „era paliw kopalnych chwieje się i upada”, a nowe możliwości gospodarcze będą wspierane przez czystą i tanią energię.

Raport: OZE kontra paliwa kopalne

W ubiegłym roku projekty lądowych elektrowni wiatrowych były o 53 proc. tańsze niż najtańsze alternatywy oparte na paliwach kopalnych, osiągając ok. 0,034 dolara za kilowatogodzinę. Na drugim miejscu w rankingu najtańszych źródeł energii znalazła się fotowoltaika, tańsza o 41 proc. od najtańszych odpowiedników opartych na paliwach kopalnych. Jej cena wyniosła 0,043 dolara za kilowatogodzinę.

Jak donoszą eksperci z IRENA, w 2024 roku na świecie dodano około 582 gigawatów mocy odnawialnych, dzięki czemu wydatki na paliwa kopalne ograniczono o ok. 57 miliardów dolarów. Dyrektor generalny IRENA, Francesco La Camera, przyznał, że faktyczne oszczędności są znacznie większe.