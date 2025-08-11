Reklama

Raport: OZE tańsze niż najtańsze paliwa kopalne. Nowe technologie dają przewagę

Dziewieć na dziesięć nowych projektów energii odnawialnej jest tańszych niż najtańsze odpowiedniki oparte na paliwach kopalnych – wynika z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA).

Publikacja: 11.08.2025 11:08

Autonomiczny pojazd czyszczący na farmie fotowoltaicznej w Hiszpanii należącej do kocernu EDP.

Autonomiczny pojazd czyszczący na farmie fotowoltaicznej w Hiszpanii należącej do kocernu EDP.

Foto: Emilio Parra Doiztua/Bloomberg

Aleksandra Bełdowicz

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej przyjrzała się kosztom wytwarzania energii w ubiegłym roku i zauważyła, że OZE utrzymały przewagę cenową nad gazem, ropą oraz węglem. Wynika to m.in. ze wsparcia w postaci innowacji technologicznych oraz konkurencyjności łańcucha dostaw.

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres komentując wyniki raportu stwierdził, że „era paliw kopalnych chwieje się i upada”, a nowe możliwości gospodarcze będą wspierane przez czystą i tanią energię.

Raport: OZE kontra paliwa kopalne

W ubiegłym roku projekty lądowych elektrowni wiatrowych były o 53 proc. tańsze niż najtańsze alternatywy oparte na paliwach kopalnych, osiągając ok. 0,034 dolara za kilowatogodzinę. Na drugim miejscu w rankingu najtańszych źródeł energii znalazła się fotowoltaika, tańsza o 41 proc. od najtańszych odpowiedników opartych na paliwach kopalnych. Jej cena wyniosła 0,043 dolara za kilowatogodzinę.

Czytaj więcej

Kotlina Kaszgarska bywa nazywana „morzem śmierci” ze względu na jej pustynny charakter i skrajne war
Odnawialne Źródła Energii
Chiny domykają pętlę energetyczną. Finał wielkiego projektu na „morzu śmierci”

Jak donoszą eksperci z IRENA, w 2024 roku na świecie dodano około 582 gigawatów mocy odnawialnych, dzięki czemu wydatki na paliwa kopalne ograniczono o ok. 57 miliardów dolarów. Dyrektor generalny IRENA, Francesco La Camera, przyznał, że faktyczne oszczędności są znacznie większe.

– Konkurencyjność kosztowa odnawialnych źródeł energii jest dziś rzeczywistością. Biorąc pod uwagę wszystkie obecnie eksploatowane odnawialne źródła energii, „zaoszczędzone” koszty paliw kopalnych w 2024 roku sięgnęły 467 mld dolarów – stwierdził La Camera.

Największy przyrost mocy odnawialnych odnotowano w Azji, gdzie dodano aż 413 GW, co stanowi 71 proc. mocy globalnej. Z tego aż 276 GW nowej energii słonecznej i 79 GW nowej energii wiatrowej dodały Chiny.

Spore postępy zrobiły również Indie, a także Stany Zjednoczone, Brazylia i Niemcy. Za niewielki przyrost mocy odnawialnych, mimo ogromnych potrzeb w zakresie elektryfikacji, odpowiadała w zeszłym roku Afryka – jedynie 2 proc. nowych globalnych mocy.

Przyczyną jest przede wszystkim koszt kapitału. Koszt wytworzenia energii wiatrowej na lądzie w Europie i Afryce był podobny i wyniósł ok. 0,052 dolara na kilowatogodzinę, ale koszt kapitału w Afryce wyniósł nawet 12 proc., podczas gdy w Europie sięgał zaledwie 3,8 proc.

Warto zauważyć, że rozwój odnawialnych źródeł energii następuje mimo tego, że to paliwa kopalne otrzymują niemal dziewięciokrotnie wyższe rządowe dotacje. Według danych ONZ, w 2023 roku globalne dotacje dla tej branży wyniosły 620 miliardów dolarów, podczas gdy OZE otrzymały dotacje w wysokości zaledwie 70 miliardów dolarów.



Źródło: rp.pl

Surowce Paliwa Klimat Fotowoltaika Farmy wiatrowe

Kotlina Kaszgarska bywa nazywana „morzem śmierci” ze względu na jej pustynny charakter i skrajne war
Odnawialne Źródła Energii
Chiny domykają pętlę energetyczną. Finał wielkiego projektu na „morzu śmierci”
