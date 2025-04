Najnowsze dane Coral Reef Watch (CRW) – narzędzia monitorującego i prognozującego warunki środowiskowe na rafach koralowych na świecie – wskazują, że trwające od stycznia 2023 roku zjawisko blaknięcia raf koralowych osiągnęło bezprecedensową skalę.

Reklama

Rafy koralowe obumierają. To efekt blaknięcia

Rafy koralowe – nazywane „lasami deszczowymi oceanów” – są domem dla około jednej trzeciej wszystkich gatunków morskich na świecie i wspierają życie około miliarda ludzi. Podczas gdy są one dla nas tak istotne, rekordowe temperatury oceanów sprawiają, że masowo zaczęły one obumierać. To – zdaniem naukowców – jeden z dowodów na to, jak katastrofalne są konsekwencje globalnego ocieplenia.

Eksperci zauważają, że rafy koralowe w wodach Pacyfiku, Atlantyku i Oceanu Indyjskiego od dłuższego czasu regularnie blakną. I choć miało to już miejsce wcześniej – i to trzy razy – badacze są zdania, że skala obecnego zjawiska przewyższa wszystkie poprzednie. Dziś wystawionych na działanie temperatur powodujących blaknięcie jest aż 84 proc. raf – wynika z badań. Dla porównania, podczas poprzednich takich zjawisk było to 68 proc. (w latach 2014–2017), 37 proc. (w 2010 roku) i 21 proc. (1998). Sytuacja się więc pogarsza.