Pożary lasów to globalny problem. Eksperci ostrzegają przed zagrożeniem

Choć w ciągu ostatnich dwóch dekad powierzchnia obszarów objętych pożarami na świecie zmalała – głównie z powodu zmian w rolnictwie – liczba ludzi narażonych na kontakt z ogniem i dymem znacząco wzrosła. Zdaniem naukowców głównym czynnikiem napędzającym trend coraz większych – i coraz bardziej intensywnych – pożarów jest kryzys klimatyczny. „Większe ocieplenie i susza oznaczają, że roślinność staje się bardziej podatna na zapłon, a więc rośnie ryzyko pożarów lasów” – wyjaśnia w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian” Minghao Qiu, badacz atmosfery z Uniwersytetu Stony Brook. Qiu kierował badaniem dotyczącym USA, opublikowanym w czasopiśmie „Nature”, w którym oszacowano, iż przy obecnych trendach ocieplenia w 2050 r. w Stanach Zjednoczonych dym z pożarów będzie powodował ponad 71 tysięcy zgonów rocznie.

Najbardziej dotkniętą częścią USA – jak wskazują badania – ma być Kalifornia, stan od lat mierzący się z gigantycznymi pożarami. Poważne skutki zdrowotne odczuć mają jednak również mieszkańcy Nowego Jorku czy stanu Teksas.

Według badaczy, jeśli emisje nie zostaną ograniczone, straty ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych – związane wyłącznie ze skutkami dymu z pożarów – mogą sięgnąć 608 miliardów dol. rocznie do 2050 r. To więcej niż wszystkie inne szkody klimatyczne razem wzięte. „Dym z pożarów jest zdecydowanie największym czynnikiem pod względem całkowitych szkód zdrowotnych – i to jest nowe ustalenie. Liczby są naprawdę uderzające” – podkreślił Marshall Burke, badacz zajmujący się środowiskiem na Uniwersytecie Stanforda i współautor badania.

Problem – jak wskazują naukowcy – ma charakter globalny. W ostatnich latach ogromne pożary wybuchały bowiem także m.in. w Kanadzie, Hiszpanii i Portugalii. Zdaniem ekspertów, największe konsekwencje dla zdrowia odczują jednak mieszkańcy Afryki. Międzynarodowy zespół naukowców – również publikujący wyniki swoich badań w „Nature” – oszacował, iż do końca wieku liczba zgonów w tym regionie może być aż jedenastokrotnie wyższa niż obecnie. Dla porównania, w Europie i USA liczba ofiar ma się podwoić.

Pożary lasów w Europie. Naukowcy: padł historyczny rekord

Z problemem pożarów lasów mierzy się także Europa. Jak wynika z danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) w ramach usługi zarządzania kryzysowego Copernicus, wdrażanej przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), tegoroczne lato przyniosło kolejny rekord. Do końca sierpnia na naszym kontynencie spłonęło ok. miliona hektarów lasów – to ponad trzykrotnie więcej niż średnia z lat 2006–2024. Ponad połowa pożarów miała miejsce na południu kontynentu.