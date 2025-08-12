Eksperci od dłuższego czasu ostrzegają, że z roku na rok spodziewać się możemy temperatur jeszcze wyższych, niż w latach poprzednich. Potwierdza to między innymi najnowszy raport Copernicus Climate Change Service (C3S), który wskazuje, że rok 2024 był najgorętszym w historii pomiarów na kontynencie europejskim.

Reklama Reklama

Jak zauważają naukowcy, niezwykle niepokojące jest to, że w jego trakcie odnotowano bezprecedensowy wzrost liczby tzw. „nocy tropikalnych”, czyli nocy, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Zjawisko to – choć jego nazwa może brzmieć przyjemnie – niesie za sobą poważne konsekwencje. Nie tylko dla zdrowia człowieka, ale także dla rolnictwa czy branży turystycznej.

Rekordowa liczba „tropikalnych nocy” w Europie

Z danych Copernicus Climate Change Service (C3S) wynika, że w najpopularniejszych wśród turystów regionach Europy Południowej – takich jak południowe Włochy, Chorwacja, Turcja czy Grecja – w 2024 roku wystąpiły średnio 23 noce tropikalne. To niemal trzykrotnie więcej w porównaniu do średniej z poprzednich lat – kiedy takich nocy było maksymalnie osiem – a także znacznie powyżej dotychczasowego rekordu, który odnotowano w 2012 roku (16 „tropikalnych nocy”).

Dann Mitchell – ekspert z brytyjskiego biura meteorologicznego Met Office – zaznacza, że nocne temperatury mają kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia. „To właśnie wtedy nasz organizm ma czas na regenerację. Jeśli nie może tego zrobić, pojawia się cała gama problemów zdrowotnych” – mówi w rozmowie ze Sky News.