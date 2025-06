Szacuje się, że roczna średnia globalna temperatura przy powierzchni ziemi dla każdego roku w tym okresie będzie wyższa o 1,2-1,9 stopnia Celsjusza względem średniej z lat 1850–1900.

Raport mówi także o tym, że istnieje aż 70-proc. prawdopodobieństwo, iż średnia temperatura z całego tego pięcioletniego okresu przekroczy poziom 1,5 stopnia Celsjusza powyżej wartości historycznej. To istotny wzrost w porównaniu do poprzednich raportów – jeszcze rok temu ryzyko to określano bowiem na 47 proc., zaś dwa lata temu – na 32 procent

„Wzrost temperatury nie jest przypadkowy – to skutek rosnących koncentracji gazów cieplarnianych oraz naturalnych wahań klimatycznych, takich jak El Niño” – zaznacza w raporcie profesor Petteri Taalas, sekretarz generalny WMO. „Doświadczyliśmy właśnie dziesięciu najcieplejszych lat w historii. Niestety ten raport nie daje nadziei na poprawę sytuacji w najbliższym czasie, a to oznacza narastający negatywny wpływ zmian klimatu na nasze gospodarki, codzienne życie, ekosystemy i całą planetę” – dodaje Ko Barrett, zastępczyni Taalasa.

Arktyka ociepla się szybciej niż reszta świata

Raport WMO wskazuje także na duże różnice regionalne, jeśli chodzi o wzrost temperatur. Jak zauważają naukowcy, Arktyka wciąż ociepla się znacznie szybciej niż reszta świata. Obecne szacunki wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu zim temperatura w tym regionie może być wyższa aż o 2,4 stopnia Celsjusza niż w latach 1991–2020.

Oznacza to więc ponad trzykrotnie szybsze tempo ocieplania niż średnia globalna. Przewidywane skutki? Między innymi dalsze topnienie lodu w rejonach Morza Barentsa, Beringa i Ochockiego. Doprowadzić może ono do podniesienia poziomu mórz, zmian w prądach oceanicznych, zaburzeń ekosystemów i zwiększonego ryzyka powodzi – nie wspominając o topniejących lodowcach i lodzie morskim.