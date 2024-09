„Przekroczenie granic w każdym z tych obszarów grozi zakłóceniem stabilności, odporności i zdatności do życia stanu planety, który utrzymywał się przez ostatnie 12 000 lat i który umożliwił rozwój złożonej cywilizacji ludzkiej” – zauważają badacze.

Granice planetarne budzą kontrowersje wśród badaczy

Warto zaznaczyć, że granice planetarne budzą niemałe kontrowersje – pojawiają się bowiem związane z nimi problemy metodologiczne. Powód? Nie wszyscy naukowcy zgadzają się co do ich określenia oraz co do ich poziomu. Część ekspertów uważa także, że niektóre z określonych granic nie zostały w żaden sposób udowodnione – ustanowiono je arbitralnie.

Zakwaszenie to jeden z najpoważniejszych problemów w kwestii zanieczyszczenia środowiska wodnego. Zjawisko naturalnego zakwaszenia wód potęgowane jest przez procesy antropogeniczne. Negatywne skutki emisji nadmiernych ilości dwutlenku węgla do atmosfery kojarzy się głównie ze wzrostem średniej temperatury Ziemi, ale ich równie ważnym skutkiem jest pochłanianie zwiększonych ilości CO2 przez oceany, które są głównym miejscem absorpcji i usuwania CO2 z atmosfery. W ciągu godziny wody oceaniczne pochłaniają ponad milion ton tego gazu. Skutkiem pochłaniania rosnącej ilości dwutlenku węgla jest niedotlenienie oceanu, oraz wzrost kwasowości – a więc właśnie zakwaszenie oceanów. Zjawisko to dodatkowo wzmacniane jest przez występowanie kwaśnych deszczów lub spływ nawozów.

Naukowcy zaznaczają, że od początku XX wieku zakwaszenie oceanów wzrosło o co najmniej 30 procent i postępuje coraz szybciej.