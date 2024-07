Zmiany klimatu powodują, że dni stają się coraz dłuższe. Ucierpi system GPS?

Eksperci wyjaśniają, że na długość trwania dnia wpływa wiele czynników – między innymi pływy Księżyca, klimat, a także – co niepokoi badaczy – intensywne cofanie się pokryw lodowych spowodowane globalnym ociepleniem. Topnienie pokryw lodowych Grenlandii i Antarktyki w wyniku globalnego ocieplenia spowodowanego działalnością człowieka powoduje redystrybucję zmagazynowanej wody do oceanów – zauważają naukowcy. Jak zaznaczają, prowadzi to do zwiększenia ilości wody w morzach bliżej równika, przez co Ziemia jest coraz bardziej spłaszczona, a dzień dłuższy.

Naukowcy ostrzegają: Jeśli nie zredukujemy emisji, będzie gorzej

By ocenić wpływ topniejących lodowców na długość dnia, w badaniu opublikowanym w czasopiśmie naukowym „Proceedings of the National Academy of Sciences of USA” wykorzystano obserwacje i rozmaite modele komputerowe. „Tempo spowolnienia wahało się od 0,3 do 1,0 milisekundy na stulecie w latach 1900–2000. Jednak od 2000 r., – wraz z przyspieszeniem topnienia – tempo zmian także przyspieszyło do 1,3 milisekundy na stulecie” – czytamy.

Zdaniem ekspertów obecny wskaźnik jest prawdopodobnie wyższy niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat. Eksperci oceniają także, że nawet przy znacznym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, przez kilka następnych dziesięcioleci tempo pozostanie na poziomie około 1,0 milisekund na stulecie. Jeśli zaś emisje pozostaną na tym samym poziomie, do końca wieku tempo wzrosnąć może nawet do 2,6 milisekundy na stulecie.

„Widzimy jak poważny wpływ – jako ludzie – mamy na cały system ziemski. Nie chodzi tylko o wpływ lokalny, jak wzrost temperatury, ale zasadniczo zmieniający sposób jego poruszania się w przestrzeni i rotacji” – powiedział cytowany przez „The Guardian” Benedikt Soja z ETH Zurich w Szwajcarii. „Ze względu na emisję dwutlenku węgla dokonaliśmy tego w ciągu zaledwie 100–200 lat, podczas gdy procesy trwały wcześniej przez miliardy lat. To jest uderzające” – zaznaczył.

Dr Santiago Belda z Uniwersytetu w Alicante w Hiszpanii, który nie był częścią zespołu badawczego, także uznał sytuację za bardzo niepokojącą. „To badanie stanowi ogromny postęp – potwierdza, że ​​niepokojąca utrata lodu, której doświadczają Grenlandia i Antarktyda, ma bezpośredni wpływ na długość dnia. Ta różnica w długości może mieć dramatyczne konsekwencje nie tylko dla sposobu, w jaki mierzymy czas, ale także dla GPS i innych technologii rządzących naszym współczesnym życiem” – podkreślił ekspert.