Już ponad 50 miast, głównie w Europie, wprowadziło lub pracuje nad ograniczeniami lub całkowitym zakazem reklamowania produktów szkodliwych dla środowiska, takich jak loty czy mięso.
Na całym świecie już ponad 50 miast – głównie w Europie – wprowadziło lub pracuje nad ograniczeniami lub całkowitym zakazem reklamowania produktów szkodliwych dla środowiska, takich jak loty czy mięso. Wśród nich wymienić można m.in. Sztokholm, Edynburg czy Sydney, a niedawno dołączyły do nich Amsterdam i Florencja.
Rada miejska Amsterdamu w 2020 r. zadecydowała, że umowy na reklamy związane z branżą paliw kopalnych nie będą przedłużane. Wówczas niewiele to zmieniło, z uwagi na długi czas trwania takich kontraktów – nawet 10 lat. Pod koniec stycznia tego roku radni przegłosowali więc nowy zakaz reklamowania produktów mięsnych oraz produktów i usług wysokoemisyjnych, takich jak loty, pojazdy spalinowe, oferty ogrzewania gazowego, we wszystkich punktach reklamowych miasta.
Zakaz reklamowania produktów mięsnych ma pomóc mieszkańcom w wyborze bardziej zróżnicowanej diety. Zgodnie z celem władz miasta, do 2050 r. powinna składać się w co najmniej połowie z produktów roślinnych. Taki zakaz funkcjonuje od 2022 r. w mieście Haarlem, które było pod tym względem pionierem w Holandii, a podobne rozwiązanie rozważają również władze innych holenderskich miast.
Poza troską o zdrowie publiczne, nowe zasady mają również wesprzeć działania klimatyczne w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Produkcja mięsa oraz nabiału przyczynia się do emisji dwukrotnie większej ilości gazów cieplarnianych niż produkcja żywności roślinnej. Choć większość holenderskich konsumentów popiera przejście na dietę roślinną, spożycie mięsa w kraju wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, a białko zwierzęce stanowi ok. 60 proc. spożywanego białka. Holenderska Rada Zdrowia zaleca natomiast spożywanie 40 proc. białka zwierzęcego i 60 proc. roślinnego.
Z kolei Florencja stała się pierwszym włoskim miastem, które wprowadziło zakaz reklam paliw kopalnych w przestrzeni publicznej. Jak przyznał radny miasta stolicy Toskanii, Giovanni Graziani, „Tą decyzją Florencja przewodzi we Włoszech w zakresie niezbędnej kulturowej i symbolicznej zmianie, aby stawić czoła kryzysowi klimatycznemu”.
– Nie chcemy osądzać ani potępiać indywidualnych wyborów, zależy nam natomiast na zmniejszeniu narażenia społeczeństwa na modele konsumpcji oparte na paliwach kopalnych, które szkodzą środowisku i zdrowiu. To akt odpowiedzialności wobec mieszkańców oraz zobowiązań Florencji dotyczących osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r. – stwierdził Graziani.
W czerwcu 2024 r., przemawiając w Nowym Jorku z okazji Światowego Dnia Środowiska, Sekretarz Generalny ONZ António Guterres wezwał kraje do wprowadzenia zakazu reklamy paliw kopalnych analogicznie do zakazu reklamy wyrobów tytoniowych. Podkreślił, że naftowi giganci są „ojcami chrzestnymi chaosu klimatycznego”, którzy przez lata stosowali greenwashing i lobbing, aby opóźnić działania na rzecz klimatu.
