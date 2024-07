Mikołaj Dorożała: Lepsza ochrona lasów w Polsce wkrótce stanie się faktem

Z Ministerstwa Klimatu i Środowiska wyszło już pierwsze rozporządzenie, dotyczące zakazu spalania drewna pełnowartościowego w masowej energetyce i jest obecnie w fazie konsultacji międzyresortowych. To dotyczy nawet 1,5 mln m3 drewna, które może się pojawić na rynku dla polskiego przemysłu drzewnego, zamiast płonąć w kotłach energetyki. Poprzednia władza od 2015 roku nie podjęła żadnych działań w tym kierunku, a ich deklaracje o tym, ze troszczą się o przemysł drzewny, mijają się z prawdą.

Według danych Lasów Państwowych w latach 2019-2023 wielkość całego eksportu nieprzetworzonego drewna wyniosła 14,3 mln ton, w tym roku to 2,2 mln ton. W marcu rząd zadeklarował, że ograniczy wywóz polskiego drewna – jak idzie realizacja tej obietnicy?

To zdecydowanie jeden z ważniejszych tematów. Najwięcej drewna eksportujemy nie do Chin, jak się często mówi, a do krajów europejskich (Niemcy), co pokazuje, jak istotny jest ten rynek. Jednym z elementów wsparcia dla biznesu jest kwestia przywrócenia certyfikacji FSC, która została w sposób skandaliczny zdjęta przez poprzednia władzę, która rozwiązywała umowy na dwa lata przed końcem ich obowiązywania, np. na Podlasiu w Białostockiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Miało to poważne konsekwencje dla przemysłu drzewnego, bo wiąże się to z brakiem możliwości eksportowania towarów na rynku unijnym, ale nie tylko. W marcu na wspólnej z dyrekcją Lasów konferencji przedstawiliśmy pakiet rozwiązań dla przemysłu drzewnego. Proponujemy m.in. premiowanie głębokiego przerobu, tzn. w sytuacji gdy polski przedsiębiorca ma historię współpracy z

Lasami Państwowymi, to dostaje dodatkowe punkty, jeśli u siebie przerabia to drewno, a nie tylko kupuje i sprzedaje. Ograniczanie systemowe eksportu nieprzetworzonego drewna wymaga współpracy międzyresortowej.

Rozpoczęta w kwietniu Ogólnopolska Narada o Lasach to dobry pomysł na podjęcie ze społeczeństwem dialogu w kwestii tak istotnej, jak ochrona lasów. Jakie są dalsze plany w ramach tej inicjatywy?

To bardzo ciekawe doświadczenie – osoby, które jeszcze niedawno przypinały się do drzew w Puszczy Białowieskiej, teraz zasiadały do stołu z ludźmi znajdującymi się wtedy po drugiej stronie barykady. Na przełomie listopada i grudnia chcielibyśmy zrobić drugą edycję Ogólnopolskiej Narady o Lasach i wyobrażam sobie, że to forum do dyskusji na temat lasów powinno trwać dłużej, bo o tych wyzwaniach trzeba dyskutować na bieżąco. Ten dialog jest trudny, ale istnieje i już teraz ma na koncie pewne osiągnięcia.