Głos w sprawie zajął także wiceminister klimatu i środowiska, Mikołaj Dorożała. Jak wyjaśnił, w lasach społecznych nie będzie prowadzona rębnia zupełna – wycinka wszystkich drzew na danej powierzchni. Dodał jednak, że pewna gospodarka leśna musi być w tych miejscach prowadzona – przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, czy potrzeby pielęgnacji lasów. - Tylko kluczem w tym wszystkim jest to, że ta funkcja gospodarcza nie będzie tą funkcją wiodącą - podkreślił Dorożała.

Jak duże będą nowe lasy społeczne? Warszawa na pierwszym miejscu

Jak zapowiedziano podczas konferencji prasowej, lasy społeczne największą powierzchnię mają mieć wokół Warszawy – ok. 27,3 tys. ha. Na miejscu drugim plasuje się Trójmiasto z ok. 19 tys. ha, zaś na trzecim – Katowice (17,1 tys. ha). Kraków pochwalić się może natomiast powierzchnią 16,7 tys. ha. W Poznaniu wyznaczono ok. 14,4 tys. ha lasów społecznych, w Łodzi – 14,3 tys. ha, w Szczecinie – ok. 13,7 tys. ha, w Bydgoszczy i Toruniu – ok. 13,5 tys., natomiast we Wrocławiu – ok. 13,4 tys. Nieco mniejsze powierzchnie mają mieć lasy społeczne wokół Bielsko-Białej (ok. 5,3 tys. ha) oraz w Kielcach (ok. 3,5 tys. ha).

W ubiegłym roku przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska podkreślali, że lasy społeczne będą służyć głównie lokalnym społecznościom. Na zajmowanych przez lasy społeczne obszarach może powstać infrastruktura społeczno-turystyczno-sportowa.

Realizację projektu, którego celem jest wsparcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska między innymi w pracach związanych z wyznaczeniem lasów społecznych, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) rozpoczął w maju 2025 roku.