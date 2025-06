Świat się zbroi na potęgę. To zła wiadomość dla klimatu

Ale dobrze wiemy, co stało się później. Wojna w Ukrainie, interwencja Izraela w Strefie Gazy, eskalacja napięcia na Pacyfiku, rutynowa niemalże wymiana ognia na granicy indyjsko-pakistańskiej, pogróżki padające w kilku innych regionach świata, dojście do władzy Donalda Trumpa i plan wzmocnienia amerykańskiej armii – wszystkie te czynniki napędziły spiralę zbrojeń w globalnej skali. Może w 2022 r. wojskowym emisyjność sił zbrojnych czasem spędzała sen z powiek, trzy lata później jest to już tylko zawracanie głowy.

Wzrost poziomu zbrojeń – według danych zbieranych przez ośrodek Global Peace Index – dotyczy obecnie 108 państw świata (dane z 2023 r.). Szczególnie uderzający jest poziom wydatków na zbrojenia w Europie: wzrosły one o ponad 30 proc. w latach 2021-2024, co jest częściowo efektem rosyjskiego zagrożenia dla bezpieczeństwa kontynentu, jak i pójścia za apelami USA (nie wspominając o połajankach Donalda Trumpa), by kraje członkowskie NATO zaczęły wreszcie przeznaczać obiecane 2 proc. PKB na obronność.

Ale nie zapominajmy też, że jeden niemiecki czołg Leopard 2 spala 400 litrów diesla na 100 kilometrów w warunkach pola walki (to szacunki, które swego czasu przytoczył Reuters powołując się na anonimowego informatora). Amerykański Departament Obrony – jest największym konsumentem energii w USA i największym na świecie instytucjonalnym konsumentem ropy naftowej. W pojedynkę odpowiada za 1 procent amerykańskich emisji.

Europejskie zbrojenia: dodatkowe 200 milionów ton emisji rocznie

Organizacja Conflict And Environment Observatory (CEOBS) w opublikowanym pod koniec maja studium „How increasing global military expenditure threatens SDG 13 on Climate Action” („Jak rosnące wydatki na zbrojenia zagrażają 13. Celowi Zrównoważonego Rozwoju ONZ, dotyczącemu działań proklimatycznych”) ocenia, że tylko europejskie zbrojenia przełożą się na dodatkowe 200 mln ton emisji CO2 rocznie. Jeden z autorów studium pokusił się o wyliczenie dotyczące tego, jak zbrojenia przełożą się na straty wynikające z intensywniejszych ekstremów pogodowych – według niego, mowa tu o kwocie 264 mld dolarów corocznych dodatkowych strat.

Co więcej, CEOBS wskazuje także, że skokowy wzrost wydatków na zbrojenia może się odbić na negocjacjach dotyczących wsparcia krajów rozwijających się w adaptacji i usuwaniu skutków zmian klimatycznych. Już podczas ubiegłorocznego szczytu klimatycznego przedstawiciele tych państw z rozgoryczeniem porównywali kwoty przeznaczane na zbrojenia do kwot deklarowanych jako wsparcie dla nich. – Globalne wydatki na zabijanie innych sięgają 2,5 bln dol. rocznie, podczas gdy jeden bilion na ratowanie życia już jest nieuzasadniony – wytykał przedstawiciel Panamy. Ostatecznie ów bilion nie przeszedł, zaakceptowany poziom pomocy dla krajów rozwijających się wynosi 300 mld dol. rocznie.