Jednym z najważniejszych wyzwań COP30 ma być zwiększenie ambicji w zakresie globalnej redukcji emisji. Do lutego 2025 roku kraje były zobowiązane do przedstawienia zaktualizowanych krajowych planów klimatycznych czyli tak zwanych NDC. Według inicjatywy Climate Action Tracker, z 200 krajów, które w listopadzie mają zasiąść do negocjacji klimatycznych w Belem, do końca czerwca 2025 roku plany NDC przedstawiły zaledwie 24 kraje, z czego jedynie plan Wielkiej Brytanii został uznany za zgodny ze ścieżką dążenia do utrzymania wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej.

Według oświadczenia przewodniczącego COP30, jednym z kluczowych tematów w Belem będzie przyspieszenie adaptacji do zmian klimatu. Brazylia planuje przedstawić propozycję „globalnego NDC”, w ramach którego znajdzie się ponad 400 dobrowolnych zobowiązań klimatycznych podjętych na poprzednich Konferencjach Stron ONZ, jednocześnie wspierając współpracę między firmami i regionami. W ramach COP30 Brazylia zdecydowała się zaprosić społeczność międzynarodową do „mutirão”, co w języku portugalskim oznacza grupę zjednoczoną w celu realizacji wspólnego zadania.

Brazylia: Wycinka lasów Amazonii trwa

W związku z bliskością tegorocznego szczytu klimatycznego do cennego przyrodniczo lasu deszczowego Amazonii, COP30 został nazwany „naturalnym”. Walka Brazylii o ograniczanie wylesiania Amazonii nie jest jednak łatwa, choć w ostatnich latach odnotowano sporą poprawę.

W ciągu pierwszych trzech lat urzędowania poprzedniego prezydenta Javiera Bolsonaro w Amazonii wycięto ponad 34 000 km2 lasów, co stanowiło wzrost o 52 proc. w stosunku do poprzednich trzech lat. Obecny prezydent Luiz Inacio Lula da Silva objął urząd w 2023 roku. Jak wskazują dane INPE, brazylijskiej agencji kosmicznej, w okresie od sierpnia 2022 roku do lipca 2023 roku, wycinka amazońskich lasów spadła o 22,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, a od stycznia do listopada 2023 roku spadek wyniósł 55,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

W tym miesiącu odnotowano jednak wzrost wylesiania, co według rządowych danych wynika z dotkliwej suszy oraz trwającego strajku pracowników ochrony środowiska. Szacuje się, że wycięto ok. 666 km2 lasów, czyli o 33 proc. więcej niż w lipcu ubiegłego roku. Utrata lasów nie wynika jedynie z wycinki, jest też efektem intensywnych pożarów, które mają swoje źródło w podpaleniach.