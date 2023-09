Raport: Niemal wszyscy w Europie oddychają toksycznym powietrzem

"Europa stoi w obliczu poważnego kryzysu zdrowia publicznego, a prawie wszyscy na całym kontynencie mieszkają na obszarach o niebezpiecznym poziomie zanieczyszczenia powietrza" - informuje „The Guardian”.

Analiza danych zebranych przez dziennikarzy brytyjskiego dziennika przy użyciu najnowocześniejszej metodologii – w tym zdjęć satelitarnych i pomiarów z ponad 1400 naziemnych stacji monitorujących – ukazuje, w jak dużym stopniu zanieczyszczone jest powietrze w Europie. Raport podsumowujący dochodzenie „Guardiana” wskazuje, że aż 98 proc. Europejczyków żyje na obszarach, w których poziom zanieczyszczonego powietrza przekracza wszelkie normy ustalone przez Światową Organizację Zdrowia.

Dziennik, chcąc stworzyć interaktywną mapę przedstawiającą najbardziej dotknięte zanieczyszczeniami obszary na kontynencie, współpracował z ekspertami ds. zanieczyszczeń. W ramach badań sprawdzono poziom PM2.5 – pyłu zawieszonego składającego się cząstek o średnicy do 2.5µm. Pył tej kategorii wnika głębiej w ciało człowieka i dociera do pęcherzyków płucnych – upośledza ich czynność, podrażnia skórę i oczy. W skład pyłu PM2.5 wchodzą m.in. bakterie, mniejsze pyłki roślin i zarodniki grzybów, a także drobny popiół. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać też do krwiobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe – szczególnie płuc. Pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra (tzw. pyły drobne PM 2,5) wchłaniane są w górnych i dolnych drogach oddechowych i mogą również przenikać do krwi. Podobnie jak pyły z grupy PM10 mogą powodować one kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.

Aktualne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stanowią, że średnie roczne stężenie PM2,5 nie powinno przekraczać 5 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3). Tymczasem z analizy wynika, że jedynie 2 proc. populacji Europy żyje na obszarach mieszczących się w tym limicie. Zanieczyszczenie PM2,5 jest przyczyną około 400 tysięcy zgonów rocznie na całym kontynencie – zauważają eksperci.