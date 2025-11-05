Jak twierdzą przedstawiciele organizacji DeSmog, setki materiałów, w tym potwierdzenia płatności, stanowiąc dowody, że firma Exxon prowadziła skoordynowaną kampanię, której celem było doprowadzenie do tego, by kraje globalnego Południa były „mniej skłonne” do popierania procesu traktatowego ONZ dotyczącego zmian klimatu

Dokumenty, o których mowa, dotyczyć mają przede wszystkim okresu lat 90. i początku XXI wieku. Wśród nich znajdują się między innymi wewnętrzne pisma oraz wieloletnia korespondencja między spółką Exxon a Atlas Network – amerykańską siecią zrzeszającą ponad 500 think tanków na świecie.

Finansowanie kampanii negowania zmian klimatu

Jak informuje „The Guardian”, środkami przekazywanymi przez spółkę paliwową do Atlas Network finansowano m.in. tłumaczenia książek autorów zaprzeczających, iż zmiany klimatyczne mają przyczyny antropogeniczne. W ramach przedsięwzięcia finansować miano również przeloty amerykańskich negacjonistów klimatycznych do miast Ameryki Łacińskiej oraz organizację wydarzeń, które umożliwiały im kontakt z lokalnymi mediami i politykami.

Celem tych działań – jak wyjaśniali przedstawiciele Atlas Network – było przekonanie krajów rozwijających się o „negatywnych skutkach międzynarodowych traktatów klimatycznych”. W strategii wysłanej do siedziby spółki Exxon przedstawiciele Atlas Network pisali, że „inwestycja w rynkowo zorientowane polityki publiczne jest kluczem do przyszłej pomyślności i dobrobytu oraz do utrzymania wysokich zwrotów dla inwestorów Exxona”.