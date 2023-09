Brytyjski zespół chce zredukować tyle CO2, ile wyemituje koncert

Trasy koncertowe światowych gwiazd muzyki to ogromny ślad węglowy – między innymi dlatego, że są one gigantycznym przedsięwzięciem logistycznym. Wiążą się one nie tylko z energią niezbędną do przygotowania miejsca, w którym odbędzie się koncert, ale i z wykorzystaniem sprzętu, który podróżuje za artystami po całym świecie czy podróżami dziesiątek tysięcy fanów przemieszczającymi się, by dotrzeć na występ swojego ulubionego artysty.

Reklama

Ze względu na to, że ludzie coraz bardziej świadomi są katastrofalnych zmian klimatycznych, od paru lat ślad węglowy generowany przez trasy koncertowe artystów stał się tematem dyskusji. Świadomi zagrożeń są widzowie, którzy coraz częściej zdają sobie sprawę, że to koszt dla nas wszystkich, ale i muzycy – coraz częściej podejmujący działania mające na celu pomoc naszej planecie. Do grona artystów starających się działać pro środowiskowo, dołączył między innymi pochodzący z Wielkiej Brytanii zespół The 1975.

Czytaj więcej Emisje American Airlines testuje technologię Google i Gatesa. „Wyniki są obiecujące” American Airlines podjęła współpracę z Google oraz funduszem inwestycyjnym Billa Gatesa na rzecz klimatu, Breakthrough Energy. Linia lotnicza chce sprawdzić, czy technologi, która powstała w celu wytyczenia bardziej zrównoważonych tras lotów, się sprawdza.

Brytyjski zespół The 1975 walczy z emisją CO2

The 1975 – indie rockowy zespół muzyczny założony w Manchesterze, poinformował, że podczas nadchodzącej trasy koncertowej, postara się zredukować do zera środowiskowe koszty swoich występów.

Organizatorzy wydarzeń, które 12 i 13 lutego odbędą się na londyńskim stadionie O2 w ramach trasy "Still... At Their Very Best”, chcą podczas koncertów zredukować tyle dwutlenku węgla, ile wyemituje koncert. Wzięto przy tym pod uwagę nie tylko zużywający prąd sprzęt, ale i emisje generowane przez osoby, które podróżować będą do Londynu na występ swoich ulubieńców. Poza pochłanianiem dwutlenku węgla z powietrza zastosowane zostaną tradycyjne metody kompensacji – między innymi sadzenie drzew. Startup CUR8, który odpowiedzialny będzie za usuwanie CO2 z powietrza, użyje najprawdopodobniej specjalnych maszyn do filtrowania, które wykorzystują reakcje chemiczne.