American Airlines testuje technologię Google i Gatesa. „Wyniki są obiecujące”

Choć smugi kondensacyjne nie są bezpośrednim zagrożeniem dla planety w skali globalnej, to mogą mieć one negatywny wpływ na środowisko – wpływać na klimat między innymi poprzez zwiększanie pokrywy chmur. Dlaczego? Chmury mają wpływ na rozpraszanie światła słonecznego i promieniowanie cieplne w atmosferze, co może prowadzić do lokalnych zmian temperatury i warunków pogodowych.

Chcąc powstrzymać tworzenie się smug kondensacyjnych, samoloty mogą próbować latać tam, gdzie jest mniej wilgoci. Nie musi oznaczać to zboczenia z kursu – chodzi o dostosowanie wysokości, na której lecą. Piloci muszą jedynie wiedzieć, gdzie jest wilgoć, by jej uniknąć. W tym celu przydać się mogą opracowane przez Google i Breakthrough mapy prognozowania smug kondensacyjnych. Tworząc je, zespół badawczy musiał przejrzeć dziesiątki tysięcy zdjęć satelitarnych, by wykryć i oznaczyć smugi. Dane te wykorzystano następnie do stworzenia komputerowego modelu wizyjnego, który jest w stanie wykrywać smugi kondensacyjne na zdjęciach satelitarnych. Po dodaniu większej ilości danych dotyczących pogody oraz lotów, badacze uzyskali model, który pomaga im przewidzieć, kiedy i gdzie się one pojawiają.

Wyniki testów są obiecujące

Mapy Breakthrough Energy Billa Gatesa oraz Google przetestowane zostały dotychczas przez pilotów American Airlines podczas 70 lotów testowych, które odbyły się w ciągu sześciu miesięcy. „To było bardzo łatwe i intuicyjne. I tak dość często zmieniamy wysokości, by uniknąć turbulencji, więc jest to całkiem podobne rozwiązanie” – podkreśla Deborah Hecker, dyrektor operacji lotniczych w American Airlines.

Jak wynika z badania, loty testowe ograniczyły powstawanie smug kondensacyjnych aż o 54 procent. Zadaniem ekspertów to obiecujący wynik i znak, że dostosowywanie tras lotów jest jednym ze sposobów, w jaki branża lotnicza może przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

Podczas lotów testowych, gdy unikano smug, spalono jednak 2 procent więcej paliwa niż zwykle. - Nie lekceważymy dodatkowych wydatków. Ważne jest, aby upewnić się, że korzyści klimatyczne wynikające z unikania smug kondensacyjnych przewyższają dodatkowe emisje - mówi Jill Blickstein, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju w firmie American Airrlines.