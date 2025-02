Nowe zagrożenie dla walki ze zmianami klimatu. „Fundusze są rozkradane”

Indeks Percepcji Korupcji (CPI) za 2024 rok, przygotowany przez organizację Transparency International (TI), wskazuje, że wiele państw zaangażowanych w globalną politykę klimatyczną odnotowało spadek w rankingu.

Reklama

Jak zaznacza w swoim raporcie TI, poziom korupcji na świecie wciąż pozostaje „alarmująco wysoki”. Więcej niż dwie trzecie spośród 180 ocenianych krajów uzyskało wynik poniżej 50 punktów w skali od 0 (bardzo skorumpowane) do 100 (bardzo przejrzyste).

Co więcej, globalna średnia utrzymała się na poziomie 43 punktów, co oznacza brak poprawy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Badacze zaznaczają, że niezwykle niepokojące jest to, że od 2012 roku jedynie 32 kraje odnotowały znaczący postęp w walce z korupcją, podczas gdy w 148 z nich sytuacja jest podobna bądź nawet gorsza.

Negatywny wpływ korupcji na politykę klimatyczną. Gdzie sytuacja jest najgorsza?

Eksperci zwrócili uwagę na „niszczycielski” wpływ korupcji na globalną walkę ze zmianami klimatu. „W obliczu rekordowych temperatur i ekstremalnych zjawisk pogodowych korupcja zaostrza kryzys klimatyczny” – czytamy w raporcie.