Choć Unia Europejska aspiruje do miana klimatycznego lidera na arenie międzynarodowej, zdaniem ekspertów z WWF powinna postarać się bardziej.

WWF: apel o przyspieszenie działań UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej

Unijny komisarz ds. klimatu Wopke Hoekstra informował, że jeszcze w tym roku należy się spodziewać nowego wniosku ustawodawczego dotyczącego celu klimatycznego na 2040 rok. Wedle prognoz ekspertów, wniosek będzie dotyczył redukcji emisji o 90 proc. do 2040 roku w stosunku do poziomów z roku 1990. Nowy raport WWF „Horizon 2040” przygląda się działaniom w poszczególnych sektorach i zaleca, aby Unia dążyła do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku.

Jak wynika z analizy, biorąc pod uwagę historyczną odpowiedzialność Unii Europejskiej za emisje gazów cieplarnianych oraz jej obecne możliwości, powinna osiągnąć neutralność klimatyczną już w 2027 roku. Z uwagi na nikłe szanse realizacji tego celu w tak krótkim czasie, WWF proponuje osiągnięcie neutralności klimatycznej o dekadę wcześniej niż określono to w europejskim prawie klimatycznym.

Jak podkreśla Michael Sicaud-Clyet, specjalista ds. polityki klimatycznej w WWF EU, „Unia wywołała pożar i nie może oczekiwać, że inne kraje będą strażakami”.