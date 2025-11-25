Aktualizacja: 26.11.2025 00:57 Publikacja: 25.11.2025 12:36
Administracja Donalda Trumpa podjęła działania zmierzające do wycofania części przepisów, wprowadzonych za prezydentury Joe Bidena, które miały na celu wzmocnienie ochrony gatunków zagrożonych oraz ich siedlisk.
Foto: JOHN MCDONNELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
We wrześniu tego roku – podczas wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ – prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał zmiany klimatyczne „wielkim oszustwem”. Choć z blisko godzinnego przemówienia polityk poświęcił kryzysowi klimatycznemu zaledwie kilka minut, wystarczyło to, by jego wypowiedź głośno komentowana była na całym świecie. „To największe oszustwo, jakie kiedykolwiek zafundowano światu” – mówił amerykański przywódca o zmianach klimatu. „Wszystkie prognozy formułowane przez ONZ i inne (organizacje – przyp. red.) były błędne. Sporządzili je głupi ludzie” – dodał, zaznaczając, że badania nad zmianami klimatycznymi są bardzo drogie, co pozbawia gospodarki świata »szans na sukces«”. Trump stwierdził także, że działania takie jak redukcja emisji CO2 szkodzą gospodarce. Wychwalał natomiast politykę „dominacji energetycznej” USA, opartą na wydobyciu i eksporcie ropy, gazu i węgla oraz wspieraniu energetyki jądrowej.
Krytykę i oburzenie wśród ekspertów budzą nie tylko słowa, ale także decyzje Trumpa dotyczące polityki klimatycznej czy ekologii. Prezydent USA zdaje się tym jednak nie przejmować.
Czytaj więcej
„Zmiana klimatu”, „zielone” oraz „dekarbonizacja” – to słowa, których unikać powinni urzędnicy Bi...
Jak informuje CNN, administracja Donalda Trumpa podjęła działania zmierzające do wycofania części przepisów – wprowadzonych za prezydentury Joe Bidena – które miały na celu wzmocnienie ochrony gatunków zagrożonych oraz ich siedlisk. Stacja podaje, że Departament Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych – za pośrednictwem Służby Ochrony Zasobów Rybnych i Dzikiej Przyrody (Fish and Wildlife Service) oraz Narodowej Agencji ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA) – przedstawił projekt przywrócenia regulacji obowiązujących podczas pierwszej kadencji Trumpa. Przepisy te ograniczają ochronę roślin i zwierząt zagrożonych działalnością człowieka oraz zmianami klimatycznymi.
Kluczowym elementem propozycji administracji Trumpa jest ponowne umożliwienie uwzględniania czynników ekonomicznych przy podejmowaniu decyzji o ochronie zagrożonych gatunków. Oznacza to, że interesy finansowe mogą stać się kluczowym czynnikiem w ocenie, które rośliny i zwierzęta zasługują na ochronę – zaznaczają eksperci.
Projekt zakłada także uchylenie przepisów, które dotychczas zapewniały gatunkom sklasyfikowanym jako „zagrożone” taki sam poziom ochrony, jak gatunkom „zagrożonym wyginięciem”. Było to wcześniej przedmiotem sporu sądowego – proces został jednak zawieszony, kiedy administracja Trumpa wprowadziła zmiany w przepisach.
Czytaj więcej
Gavin Newsom – gubernator Kalifornii, przewodniczący na COP30 delegacji, która ma zastąpić wysoki...
Administracja Trumpa broni swojej propozycji, nazywając ją rozwiązaniem „zdroworozsądkowym”. Tymczasem zdaniem ekspertów od lat grupy reprezentujące wielkie firmy wskazywały, że przepisy środowiskowe utrudniają im realizację inwestycji o strategicznym znaczeniu. „Ta administracja przywraca ustawę o gatunkach zagrożonych do jej pierwotnego celu, chroniąc gatunki poprzez jasne, spójne i zgodne z prawem standardy, które jednocześnie szanują źródła utrzymania Amerykanów” – argumentował w rozmowie z CNN Doug Burgum, sekretarz spraw wewnętrznych.
Do sprawy bardzo krytycznie odnoszą się organizacje ekologiczne – ostrzegają one, że takie działania mogą mieć dramatyczne konsekwencje dla wielu gatunków zagrożonych, a także tych, które są bliskie zagrożenia. Według ekspertów zmiany mogą doprowadzić do przyspieszonej degradacji siedlisk, zwiększenia presji rozwojowej oraz zahamowania procesów odbudowy populacji.
„Poprzez promowanie odwiertów, górnictwa, wycinki i rozwoju terenów kosztem siedlisk ta administracja jeszcze bardziej oddali amerykańskie gatunki od odbudowy i przybliży je do wyginięcia” – podkreśla w rozmowie z CNN Jane Davenport, radczyni prawna Defenders of Wildlife, organizacji zajmującej się ochroną fauny i flory w Ameryce Północnej. Jak dodała, „gatunki zagrożone – takie jak na przykład manaty z Florydy – mogą jeszcze bardziej zbliżyć się do statusu gatunku zagrożonego wyginięciem”.
Równie stanowczo do sprawy odnoszą się przedstawiciele innych środowisk ekologicznych – zauważają oni między innymi, że duża część amerykańskiego społeczeństwa popiera ochronę gatunków i różnorodności biologicznej. „Ataki Trumpa na ustawę o gatunkach zagrożonych? Całkowicie błędnie odczytują nastroje społeczne” – ocenia Kristen Boyles, prawniczka organizacji Earthjustice, która działa na rzecz ochrony zdrowia ludzi, dzikiej przyrody i walki ze zmianami klimatycznymi. „Większość ludzi nie zgodzi się na poświęcenie świata natury na rzecz garstki miliarderów i interesów korporacyjnych” – zaznacza.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
We wrześniu tego roku – podczas wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ – prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał zmiany klimatyczne „wielkim oszustwem”. Choć z blisko godzinnego przemówienia polityk poświęcił kryzysowi klimatycznemu zaledwie kilka minut, wystarczyło to, by jego wypowiedź głośno komentowana była na całym świecie. „To największe oszustwo, jakie kiedykolwiek zafundowano światu” – mówił amerykański przywódca o zmianach klimatu. „Wszystkie prognozy formułowane przez ONZ i inne (organizacje – przyp. red.) były błędne. Sporządzili je głupi ludzie” – dodał, zaznaczając, że badania nad zmianami klimatycznymi są bardzo drogie, co pozbawia gospodarki świata »szans na sukces«”. Trump stwierdził także, że działania takie jak redukcja emisji CO2 szkodzą gospodarce. Wychwalał natomiast politykę „dominacji energetycznej” USA, opartą na wydobyciu i eksporcie ropy, gazu i węgla oraz wspieraniu energetyki jądrowej.
Rozpętana przez Rosję wojna w Ukrainie po ponad trzech latach wygenerowała szkody sięgające ekologiczne i klimat...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Tegorocznej konferencji klimatycznej w Belem nie odwiedzi żaden przedstawiciel amerykańskiej administracji. Opin...
Zbliża się koniec szczytu klimatycznego w brazylijskim Belém. Co ustalą delegaci z 200 krajów biorący udział w r...
Nowe badania wskazują, że w latach 2021–2024 na organizowane pod egida ONZ szczyty klimatyczne przybyło ponad 5...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
To może być przełom w walce z greenwashingiem w branży paliwowej. Czy sprawa koncernu TotalEnergies doprowadzi d...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas