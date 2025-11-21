Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób Ukraina planuje uznanie Rosji za odpowiedzialną za szkody klimatyczne?

Jakie są skutki wojny w Ukrainie w kontekście klimatycznym?

Jakie są potencjalne reperkusje prawne dla Rosji z powodu emisji klimatycznych wynikających z działań wojennych?

Jakie dokładne dane na temat emisji dwutlenku węgla związanych z konfliktem zbrojnym zostały przedstawione w raporcie IGGAW?

Co może oznaczać precedensowy wniosek o reparacje klimatyczne w skali międzynarodowej?

Jakie są plany Ukrainy w zakresie przyszłej odbudowy i zrównoważonego rozwoju po konflikcie?

W czasie szczytu klimatycznego COP30 w Brazylii, ukraiński wiceminister gospodarki, środowiska i rolnictwa Pawło Kartaszow oświadczył, że Ukraina zamierza domagać się od Rosji odszkodowania. Kijów oczekuje reparacji klimatycznych za zniszczenia wywołane przez emisje gazów cieplarnianych spowodowane przez rosyjską agresję. „Rosja toczy brudną wojnę, a nasz klimat również jest jej ofiarą” – stwierdził Kartaszow.

– Ogromne ilości spalonego paliwa, wypalone lasy, zniszczone budynki, zużyty beton i stal – wszystko to jest w istocie „węglem konfliktu” i pociąga za sobą znaczne koszty klimatyczne. Jesteśmy bezpośrednio narażeni na brutalność, ale skutki klimatyczne tej agresji będą odczuwalne daleko poza naszymi granicami i w przyszłości.” – powiedział ukraiński wiceminister podczas COP30.

Wpływ wojny w Ukrainie na zmiany klimatu

Szkody związane z trwającą od lutego 2022 r. agresją Rosji w Ukrainie obejmują m.in. emisje generowane przez pojazdy wojskowe, atakowanie instalacji naftowych i gazowych czy niszczenie pól oraz lasów.

Jak wynika z opublikowanego w październiku raportu Inicjatywy na rzecz Rozliczania Gazów Cieplarnianych z Działań Wojennych (IGGAW), dotychczasowe działania wojenne Rosji w Ukrainie wygenerowały 236,8 mln ton emisji dwutlenku węgla. Podczas wojny zniszczono lub uszkodzono ok. trzech milionów hektarów ukraińskich lasów, co ograniczyło ich zdolność do pochłaniania emisji gazów cieplarnianych o 1,7 miliona ton rocznie. Ukraina stanowi ponadto dom dla ponad 70 tysięcy gatunków roślin i zwierząt, a rosyjskie ataki zachwiały bezpieczeństwem ponad tysiąca zagrożonych gatunków zwierząt czy roślin.