Dymy nad Lwowem po rosyjskim ataku 19 listopada 2025 roku.
Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP
W czasie szczytu klimatycznego COP30 w Brazylii, ukraiński wiceminister gospodarki, środowiska i rolnictwa Pawło Kartaszow oświadczył, że Ukraina zamierza domagać się od Rosji odszkodowania. Kijów oczekuje reparacji klimatycznych za zniszczenia wywołane przez emisje gazów cieplarnianych spowodowane przez rosyjską agresję. „Rosja toczy brudną wojnę, a nasz klimat również jest jej ofiarą” – stwierdził Kartaszow.
– Ogromne ilości spalonego paliwa, wypalone lasy, zniszczone budynki, zużyty beton i stal – wszystko to jest w istocie „węglem konfliktu” i pociąga za sobą znaczne koszty klimatyczne. Jesteśmy bezpośrednio narażeni na brutalność, ale skutki klimatyczne tej agresji będą odczuwalne daleko poza naszymi granicami i w przyszłości.” – powiedział ukraiński wiceminister podczas COP30.
Szkody związane z trwającą od lutego 2022 r. agresją Rosji w Ukrainie obejmują m.in. emisje generowane przez pojazdy wojskowe, atakowanie instalacji naftowych i gazowych czy niszczenie pól oraz lasów.
Jak wynika z opublikowanego w październiku raportu Inicjatywy na rzecz Rozliczania Gazów Cieplarnianych z Działań Wojennych (IGGAW), dotychczasowe działania wojenne Rosji w Ukrainie wygenerowały 236,8 mln ton emisji dwutlenku węgla. Podczas wojny zniszczono lub uszkodzono ok. trzech milionów hektarów ukraińskich lasów, co ograniczyło ich zdolność do pochłaniania emisji gazów cieplarnianych o 1,7 miliona ton rocznie. Ukraina stanowi ponadto dom dla ponad 70 tysięcy gatunków roślin i zwierząt, a rosyjskie ataki zachwiały bezpieczeństwem ponad tysiąca zagrożonych gatunków zwierząt czy roślin.
Według analizy IGGAW Rosja spowodowała szkody klimatyczne na Ukrainie wyceniane na ponad 37 miliardów euro. Kwotę tę obliczono w oparciu o tzw. społeczny koszt emisji dwutlenku węgla, czyli szacunkowe szkody dla społeczeństwa spowodowane emisją CO2, wynoszące ok. 185 dolarów za tonę.
Ukraina planuje złożyć wniosek o odszkodowanie do Rady Europy na początku 2026 roku, co zdaniem ekspertów może doprowadzić do ustanowienia niezwykłego precedensu na skalę światową. Jak potwierdził Lennard de Klerk, główny autor raportu IGGAW, ten dokument ma stanowić podstawę wniosku Ukrainy o reparacje klimatyczne.
– Mechanizm ten jest ustanowiony w prawie międzynarodowym i po jego przedłożeniu Ukraina będzie pierwszym krajem, który pociągnie inny kraj do odpowiedzialności za emisje klimatyczne spowodowane wojną – stwierdził de Klerk.
Poza danymi płynącymi z raportu, na korzyść Ukrainy przemawia również przełomowa opinia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, który w lipcu wypowiedział się w kwestii zobowiązań państw w odniesieniu do zmian klimatu. Zgodnie z wydaną opinią, państwa muszą działać, aby zapobiec przewidywalnym szkodom dla klimatu lub ponieść międzynarodową odpowiedzialność prawną. Jedną z dopuszczalnych form zadośćuczynienia jest odszkodowanie.
Ukraina zobowiązała się do dostosowania do unijnej polityki klimatycznej i opracowała projekt ustawy, która ma ukierunkować „zieloną odbudowę” i przyciągnąć inwestycje. Jak ogłosiła w lipcu szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, spośród 2,3 mld euro unijnego wsparcia dla Ukrainy, 265 milionów euro ma zostać przeznaczone na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozbudowę mocy odnawialnych.
