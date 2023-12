Unia naciska na dekarbonizację systemów grzewczych

Gaz „nie jest naszym przyjacielem”

Bernard Swoczyna, główny ekspert w programie badawczym Energia & Klimat Fundacji Instrat podkreśla, że gaz nie jest ani tanim, ani korzystnym źródłem energii.

– Trzeba powiedzieć jasno: gaz nie jest naszym przyjacielem. Decyzja w trilogu jest trudna, ale do takich kroków zmusza nas sytuacja geopolityczna. Jesteśmy uzależnieni od importu gazu z państw takich jak Katar, Stany Zjednoczone czy Norwegia. Nie wiemy do końca, ile za to płacimy, ale na pewno są to grube miliardy. Dzięki stopniowemu odejściu od tego surowca w kierunku odnawialnych źródeł energii będziemy prawdziwie niezależni od nieprzewidywalnych sytuacji na świecie. Teraz potrzeba nam dobrego planu i dotacji ze strony rządu. Wyraźnie zarysowana mapa drogowa wyjścia gazu i węgla z naszych domów pomoże obywatelom mądrze zainwestować i nowe źródła ogrzewania takie jak pompy ciepła. To duże wyzwanie, ale dzięki temu na lata w naszych domach będzie ciepło. Z gazem takiej pewności w stu procentach mieć nie możemy – stwierdził ekspert.

Możliwą drogę odchodzenia od gazu w ciepłownictwie w Polsce niedawno opisało Forum Energii w raporcie „Przyszłość bez gazu i węgla. Strategia dla sektora ciepła”. Oszacowano w nim, że utrzymanie trendu gazyfikacji byłoby bardzo kosztowne, a do 2050 roku roczne wydatki na gaz wzrosłyby do 45 miliardów złotych rocznie, z kolei łączne wydatki na cel sięgnęłyby 780 miliardów złotych. Oceniono również, że w ogrzewaniu indywidualnym do 2030 roku możliwe jest ograniczenie zapotrzebowania na węgiel o 95 proc., a na gaz o 60 proc.