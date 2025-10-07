Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były cele elektrowni słonecznej Ivanpah?

Jakie czynniki przyczyniły się do decyzji o zamknięciu elektrowni Ivanpah?

Jakie alternatywne technologie energetyczne zyskały na znaczeniu w kontekście Ivanpah?

Jakie środowiskowe kontrowersje towarzyszyły działaniu elektrowni Ivanpah?

Kalifornijska elektrownia Ivanpah Solar Power Facility po latach niskiej wydajności i nieudanych prób osiągnięcia planowanych poziomów produkcji energii zostanie zamknięta w w 2026 r. Inwestycja, której budowa pochłonęła ponad 2 miliardy USD, miała być przełomowym projektem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w Kalifornii. Zamiast tego stała się symbolem nieudanych eksperymentów z finansowaniem „zielonej” energii – tak twierdzi część ekspertów.

Reklama Reklama

Co dalej z elektrownią słoneczną na pustyni w USA?

Elektrownia słoneczna Ivanpah Solar Power Facility to termalno-solarny kompleks energetyczny, którego budowę rozpoczęto w w 2010 r., a zakończono cztery lata później – w 2014. W momencie uruchomienia była to największa na świecie elektrownia słoneczna, mająca realizować ambitne cele stanu Kalifornia w zakresie ograniczenia emisji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Obiekt – położony ok. 100 kilometrów na południowy zachód od Las Vegas – zajmuje ok. 12 kilometrów kwadratowych kalifornijskiej pustyni Mojave i wyposażony jest w ponad 170 tysięcy heliostatów (luster), które skupiają światło słoneczne na trzech wysokich wieżach, gdzie wytwarzana jest para napędzająca turbiny.

Czytaj więcej Energetyka Kalifornijska elektrownia słoneczna zabija ptaki Dziś otwarto w Kalifornii gigantyczną elektrownię słoneczną wykorzystującą nową technologię. Wokó...

„Pomysł polegał na wykorzystaniu słońca do wytworzenia źródła ciepła. Lustra odbijają promienie słoneczne w stronę odbiornika umieszczonego na szczycie wieży. Ten z kolei ogrzewa wodę, tworząc parę, która napędza turbinę parową. To skomplikowany proces” – wyjaśnia w rozmowie ze Sky News Edward Smeloff, ekspert w dziedzinie energii odnawialnej.