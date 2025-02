Potwierdził również odejście jego kraju – będącego drugim największym emitentem gazów cieplarnianych na świecie – od porozumienia paryskiego, uważanego przez wielu ekspertów za przełomowy krok w globalnej walce z ociepleniem. Porozumienie – zakładające ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, i mające na celu ograniczenie katastrofalnych skutków zmian klimatycznych, w tym ekstremalnych zjawisk pogodowych, podnoszenia poziomu mórz oraz utraty bioróżnorodności – ustanowiło nowe standardy w polityce klimatycznej.

Nie była to pierwsza tego typu decyzja administracji Trumpa – USA wycofały się z porozumienia paryskiego już w 2017 roku, ale decyzję tę odwrócił Joe Biden w pierwszym dniu swojej kadencji. Wydaje się, że dziś sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Zaobserwować można bowiem szerszy trend odwrotu od zobowiązań klimatycznych – nie tylko w USA, ale i w innych częściach świata – ale także wzrost popularności niezbyt pozytywnie nastawionych do „zielonej” polityki ludzi.

Zdaniem ekipy Trumpa wszelkiego rodzaju zobowiązania międzynarodowe, które ograniczają potencjał gospodarczy czy polityczny USA, są niewskazane.

Jak wyjaśnia dr hab. Włodzimierz Batóg – profesor w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego – powód, dla którego Trump zdecydował się na taki kurs polityki klimatycznej jest dość prosty. – To próba zbudowania konkurencji wobec Chin. Cała polityka gospodarcza, zagraniczna i wewnętrzna USA jest podporządkowana właśnie temu. O ile plany Bidena były bardziej antyrosyjskie, Ameryka Trumpa do Rosji nie ma nic. Wydaje się, że większym dla zagrożeniem – politycznym też, ale głównie gospodarczym – są tu Chiny. Wszystko, co się dzieje, w tym działania związane z ochroną klimatu, są temu porządkowane – podkreśla.

Jak zauważa Włodzimierz Batóg, Stany Zjednoczone chcą wyplątać się z porozumień międzynarodowych i wszystkich uwarunkowań, które „mogłyby blokować rozbudowę gospodarki”. – USA są obciążone zobowiązaniami, na przykład Porozumieniem Paryskim – tymczasem Chiny są od tego wolne. Rozumowanie jest takie: skoro Chiny nie są tym obciążone, a rozwijają się tak wspaniale, to my też będziemy rozwijać się świetnie – odbudujemy gospodarkę i będziemy konkurować z Chinami w tych kwestiach gospodarczych, w których jesteśmy w stanie – wyjaśnia Batóg. – To jest główny powód. Zdaniem jego ekipy wszelkiego rodzaju zobowiązania międzynarodowe, które ograniczają potencjał gospodarczy czy polityczny USA, są niewskazane, bo Stany Zjednoczone nigdy nie będą miały przez to możliwości rozwoju, nie będą kroczyły własną drogą i nie będą budowały własnej cywilizacji – dodaje.

Dlaczego USA nie chcą porozumienia paryskiego?

Choć zmiany klimatu, a także – będące ich skutkiem – anomalie pogodowe wzbudzają niepokój naukowców, wydaje się, że USA zdania w tej kwestii nie zmienią. Przynajmniej na razie, bo w żaden sposób jest im z tym nie po drodze. – Musiałaby zmienić się administracja, a odwrócenie tego byłoby trudne, nawet jeśli zmieniłaby się ona po czterech latach. Ekipa Trumpa stawia wszystko na jedną kartę i uważa, że zmiany muszą być na tyle głębokie, by były nieodwracalne. Jeżeli te działania przyniosą oczekiwane skutki, i nastroje społeczne się poprawią, a poparcie dla republikanów będzie duże, to nikomu nie przyjdzie do głowy, by podjąć kroki w celu odwrócenia tego trendu. To byłoby samobójcze z politycznego punktu widzenia – zauważa Batóg.