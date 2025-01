„Od 2017 do 2020 roku, w czasie federalnej bierności, miasta, stany, przedsiębiorstwa oraz społeczeństwo sprostały wyzwaniu, aby podtrzymać nasze narodowe zobowiązania – i teraz jesteśmy gotowi zrobić to ponownie” – powiedział Michael Bloomberg. Podkreślił również, że Bloomberg Philanthropies inwestuje w działania wspierające lokalnych liderów, rozwój narzędzi do monitorowania emisji oraz budowanie koalicji między sektorem publicznym i prywatnym, aby zapewnić dalsze działania klimatyczne w USA.

Dlaczego Donald Trump wycofuje USA z porozumienia paryskiego?

Podczas swojego przemówienia inauguracyjnego Donald Trump zapowiedział między innymi, że ogłosi „krajowy stan wyjątkowy w zakresie energii” oraz planuje zdwoić wysiłki w zakresie wydobycia paliw kopalnych, aby USA „znów stały się bogatym krajem” dzięki ropie, którą nazwał „płynnym złotem”. Potwierdził też odejście Stanów Zjednoczonych – drugiego największego na świecie emitenta gazów cieplarnianych – z porozumienia paryskiego. Po raz pierwszy administracja Trumpa wycofała się z tego w 2017 roku, jednak decyzję tę zmienił w pierwszym dniu swojej kadencji kolejny prezydent USA, Joe Biden.

Skąd Decyzja Trumpa? Prezydent USA uznał, że porozumienie paryskie utrudnia funkcjonowanie amerykańskiej gospodarki. Podczas przemówienia inauguracyjnego polityk oświadczył, że „natychmiast wycofuje się z niesprawiedliwego, jednostronnego oszustwa klimatycznego z Paryża”.

Skutkiem decyzji Donalda Trumpa są poważne braki budżetowe w sekretariacie UNFCCC, który odgrywa kluczową rolę w koordynacji międzynarodowych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz organizacji szczytów klimatycznych. Według analiz agencji Reutera, UNFCCC boryka się z poważnym niedoborem środków finansowych. Aby pokryć zaległości, USA wpłaciły już 3,4 mln euro, wyrównując brakujące składki za lata 2010–2023. Ponadto kraj przekazał obowiązkową składkę na rok 2024 w wysokości 7,2 mln euro.

Czym jest porozumienie paryskie?

Porozumienie paryskie, które zawarte zostało w 2015 roku podczas szczytu klimatycznego ONZ w Paryżu, ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, aby utrzymać wzrost globalnej temperatury na poziomie nie wyższym niż 1,5 stopni Celsjusza w stosunku do poziomów przedindustrialnych. Porozumienie to zobowiązało wszystkie kraje do przedstawienia do 2020 roku długoterminowych planów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Weszło w życie 4 listopada 2016 roku, kiedy spełniony został warunek jego ratyfikacji – co najmniej 55 państw odpowiedzialnych za co najmniej 55 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych.