Trawy odgrywają niezwykle istotną rolę w wychwytywaniu CO2. "Ważne jak drzewa"

Zespół naukowców z Uniwersytetu Yale, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of Cape Town, Texas A&M, Kruger National Park, Harvard University oraz University of Oregon postanowił sprawdzić, jaki jest udział traw w magazynowaniu CO2 w glebach sawann. Okazało się, że choć to sadzenie drzew jest jedną z najpowszechniejszych metod mogących pomóc w walce z odwróceniem skutków globalnego ocieplenia, to rola traw także jest w tej kwestii istotna. A przynajmniej o wiele większa, niż dotychczas uważano.

Trawy istotne w walce z globalnym ociepleniem

Drzewa doskonale wychwytują i magazynują dwutlenek węgla z atmosfery, co pomaga wyhamować efekt cieplarniany. Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym „Nature Geoscience” wskazuje jednak, że choć są one w tej kwestii w centrum uwagi, to w wychwytywaniu dwutlenku węgla zasadniczą rolę odgrywają również trawy.

Eksperci postanowili pochylić się nad tym, w jaki sposób dwutlenek węgla wychwytywany jest przez tropikalne sawanny, czyli ekosystem, w którym przestrzeń dzielą między siebie drzewa i trawy. Zespół ekspertów kompleksowo zbadał udział traw w magazynowaniu CO2 w glebach sawann. Badacze ocenili potencjalny wpływ zwiększania się pokrywy drzewnej na sawannach tropikalnych na magazynowanie węgla w glebie.

W ramach badania eksperci badali gleby w Parku Narodowym Krugera w Republice Południowej Afryki, a także wykorzystali dane uzyskane z tropikalnych sawann na całym świecie. Jak podkreślają naukowcy, wyniki ich badań sugerują, że gleby sawannowe wzbogacone w CO2 z traw magazynują w sobie więcej gazów cieplarnianych. Trawy odpowiadać mają za ponad połowę zawartości CO2 w glebie na sawannach tropikalnych, w tym w glebach znajdujących się bezpośrednio pod drzewami. Pokazuje to, jak ważną rolę odgrywają trawy w akumulacji dwutlenku węgla na tego typu terenach.