Niezrealizowane proklimatyczne obietnice

W umowie koalicyjnej przyznano, że kryzys klimatyczny wywołany działalnością człowieka stanowi realne zagrożenie. Strony umowy obiecały, że będą „zgodnie współpracować na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ograniczenia ich wpływu na życie mieszkańców Polski”. Jednym z priorytetów nowego rządu miało być przyspieszenie zielonej transformacji energetycznej, a strony umowy potwierdziły to, co od lat powtarzają również eksperci – tania, niskoemisyjna energia to podstawa, aby zagwarantować właściwą jakość życia Polek i Polaków.

Tymczasem Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej wciąż nie ma wyznaczonej oficjalnej daty odejścia od węgla w energetyce. Co więcej, rząd wciąż planuje jego wydobycie i spalanie co najmniej do 2049 roku, choć cele klimatyczne wynikające z porozumienia paryskiego wymagają, aby odejść od tego paliwa najpóźniej do końca obecnej dekady.

Po uszy w kopalinach

Zgodnie z projektem przyszłorocznego budżetu górnictwo może w 2025 roku otrzymać wsparcie sięgające nawet 9 miliardów złotych, a spadek wydobycia węgla jest prognozowany dopiero na rok 2027 – o jeden milion ton.

Według analizy Greenpeace spadek opłacalności produkcji prądu z węgla w związku z wygasaniem kontraktów mocowych doprowadzi do tego, że najpóźniej do 2035 roku powinny zostać wyłączone ostatnie elektrownie węglowe w kraju. Polska powinna postawić na rozwój energii odnawialnej, która wypełni lukę po węglu, tymczasem obecna polityka energetyczna kładzie nacisk na zwiększenie wykorzystania gazu, które do 2034 roku może wzrosnąć nawet pięciokrotnie.

Takie działanie wpisuje się, niestety, w niebezpieczny trend kontynuacji uzależnienia od paliw kopalnych, co prowadzi do pogłębiania się kryzysu klimatycznego i utrudnia osiągnięcie globalnych celów klimatycznych. Pomijając emisyjność, ślad węglowy gazu ziemnego jest nawet o jedną trzecią większy od węgla, a zatem nazywanie go paliwem niskoemisyjnym oraz traktowanie jako paliwo przejściowe jest dużym błędem.