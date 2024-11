Hamowanie, a może stabilizacja

I ten trend będzie miał ciag dalszy w kończącym się właśnie 2024 r. Portal rynekelektryczny.pl szacuje, że we wrześniu br. prosumenci mieli niespełna 1,5 mln sztuk instalacji, ale do sieci wprowadzali wręcz nieco mniej energii elektrycznej (o 1,5 proc.) niż rok wcześniej. Ba, na ponad 13 tys. instalacji PV, jakie powstały we wrześniu, 12 888 to były mikroinstalacje, zaś 152 – instalacje o większej niż przydomowe mocy. Rok temu we wrześniu powstało ponad 32 tys. instalacji PV przy podobnych proporcjach między mikroinstalacjami a tymi większymi.

Instalacji fotowoltaicznych przybywa, ale ilość energii wprowadzonej przez prosumentów do sieci nieco spadła Foto: adobestock

Biorąc pod uwagę, że szósta edycja programu „Mój prąd”, w którym można uzyskać dofinansowanie na zielone źródła energii, nie objęła już samych instalacji – można by pewnie przyjąć, że te nieco ponad 10 tys. comiesięcznych nowych instalacji jest pewnym naturalnym tempem rozwoju tego rynku. Ten sam program dopłat teraz akcentuje wagę posiadania przydomowego magazynu energii – i można zakładać, że dla odmiany ten rynek wystrzelił. W 2023 r. mieliśmy w całym kraju około 11 tys. takich przydomowych urządzeń, a jak czytamy na stronach mojprad.gov.pl, do 9 października złożono w nowej edycji 18,4 tys. wniosków na dofinansowanie tego typu instalacji. Innymi słowy, w tym roku zapewne co najmniej podwoimy, jeśli nie potroimy, liczbę magazynów przydomowych w kraju.

Ich rosnąca liczba może też przekładać się na ilość energii oddawaną przez prosumentów do sieci dystrybucyjnych. Prosumenckość niosła obietnicę niższych rachunków, samowystarczalność – nawet jeśli iluzoryczna – to marzenie o braku rachunków.

Górki i dołki na rynku pomp

Dosyć podobny mechanizm, może nawet nieco bardziej dynamiczny, widać było na rynku pomp ciepła. O ile w 2022 r. sprzedano w Polsce 203 300 takich urządzeń (dane hurtowni i dystrybutorów), to już rok później było to 124 400 sztuk, z czego największy, 41-proc. spadek dotyczył pomp ciepła powietrze–woda do centralnego ogrzewania budynków, a 30-proc. pomp ciepła powietrze–woda do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Rosła liczba sprzedanych gruntowych pomp ciepła (o 12 proc.).

Szacunki na 2024 r. zakładają, że sprzedaż sięgnie pułapu 100 tys. sztuk, choć już w przyszłym roku może znacznie podskoczyć – stawka za prąd dla użytkowników pomp ciepła jest znacząco niższa w stosunku do tej dla pozostałych konsumentów, co znacząco uatrakcyjnia taką inwestycję.