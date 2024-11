Cegły coraz skuteczniej próbują nie zostawiać za sobą śladu

Klucz do walki ze zmianami klimatycznymi – tak nazywają sektor budowlany eksperci Światowego Forum Ekonomicznego oraz Boston Consulting Group, Gim Huay Neo i Yvonne Zhou, w artykule opublikowanym na stronach pierwszej z tych organizacji. Jak dowodzą, aż 37 proc. wszystkich globalnych emisji dwutlenku węgla powstaje w łańcuchu wartości tego rynku – i to tu należy szukać sposobów na radykalne obniżenie tych emisji.

Zdaniem tych ekspertów nowe możliwości biznesowe, jakie otworzyłyby się wraz z transformacją budownictwa, można wycenić na astronomiczną kwotę 1,8 biliona dolarów. Mało tego, wskazują oni również na to, że firmy budowlane, które wprowadzają do swojej oferty niskoemisyjne materiały budowlane, są wyżej wyceniane (co ewidentnie widać w przypadku spółek obecnych na giełdzie) od swoich „tradycyjnych” konkurentów – i to o jakieś 10–15 proc. Inwestorzy zatem już widzą potencjał transformacji sektora i dostrzegają stosunkowo nisko wiszące owoce potencjalnych zmian.

I coś zapewne jest na rzeczy: wspomniany wysoki udział branży w emisjach (a bywa on szacowany wyżej, nawet na 39 proc. globalnych emisji) nie jest przypadkowy. To nie tylko boom w nieruchomościach mieszkaniowych w niektórych krajach, jak w Polsce, ale też gigantyczna fala industralizacji i urbanizacji w azjatyckich mocarstwach – Chinach i Indiach – czy rozbudowa i modernizacja infrastruktury niemal na całym świecie. W budownictwie, jak w zwierciadle, odzwierciedlają się aspiracje zarówno mieszkańców krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się. To rynek ogromny, chłonny i w swej „zazielenionej” postaci wyjątkowo bliski zarówno zleceniodawcom publicznym, jak i prywatnym nabywcom nieruchomości – zarówno biznesowych, jak i mieszkaniowych. Inwestycja idealna.

Zazielenianie cementu

Jeżeli przyjąć, że zwyczajowy cykl życia budynku to około 50 lat, wszystkie emisje, z jakimi dany budynek się wiąże, dałoby się podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to tzw. wbudowany ślad węglowy – czyli ślad węglowy, który powstał w procesie produkcji użytych materiałów oraz w procesie budowy. Druga to operacyjny ślad węglowy, czyli emisje powstałe podczas użytkowania i ewentualnych remontów, modernizacji, adaptacji.