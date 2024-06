Pierwszy kraj w UE testuje podatek od emisji CO2 w rolnictwie. 100 euro od krowy

Jak informuje „Financial Times”, powołując się na dane think tanku Concito, duński rolnik będzie musiał płacić ok. 100 euro rocznie za każdą krowę.

W ramach ustaleń, przewidziano także ulgi i wyjątki – rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie zapłacą na przykład za 40 proc. emisji. „Konstrukcja opłaty ma zachęcać do stosowania bardziej przyjaznych dla klimatu technologii, nawozów oraz paszy” – czytamy. Ustanowiony ma zostać także fundusz, który udzielać będzie dotacji na przekształcenie 140 tys. hektarów gruntów rolnych na nizinach w cenne przyrodniczo łąki oraz rozlewiska. Duński rząd chce też na dotychczasowych terenach rolniczych posadzić 250 tys. hektarów lasów do 2045 roku.

Podatek od emisji CO2 w rolnictwie

Nowe przepisy wynegocjowano w ciągu trwających cztery miesiące negocjacji. Duńskie Towarzystwo Ochrony Przyrody – największa organizacja zajmująca się ochroną przyrody i ochroną środowiska w kraju – uznało umowę podatkową jako „historyczny kompromis”.

Porozumienie, które z rządem socjaldemokratów, Partii Liberalnej i Umiarkowanych podpisały organizacje rolników, producentów żywności oraz ochrony środowiska, ma zostać jesienią zaakceptowane przez duński parlament. Nowemu podatkowi w rolnictwie przeciwne jest skrajnie prawicowe ugrupowanie Duńscy Demokraci. Obawia się ono między innymi utraty miejsc pracy, a także podwyżek cen żywności.

Dania jest ważnym eksporterem wieprzowiny, wołowiny oraz nabiału. Szacuje się, że w 2030 roku rolnictwo będzie odpowiadać za połowę (46 proc.) obciążeń klimatycznych kraju. Ich redukcja jest konieczna, by osiągnąć cele wyznaczone przez UE. Co stanie się z pieniędzmi z podatku? W ciągu pierwszych dwóch lat wpływy z niego mają zostać wykorzystane na wsparcie zielonej transformacji rolnictwa. Później znów zostaną one ponownie oszacowane. Duński rząd przewiduje, że zainwestuje około 40 miliardów koron (5,36 mld euro) w działania takie jak zalesianie i tworzenie terenów podmokłych – ma to zbliżyć kraj do osiągnięcia celów klimatycznych.