Sieć Badawcza Łukasiewicz i Grupa Azoty nawiązują współpracę. „Ogromny atut”

Projekty, którymi zainteresowane są Grupa Azoty i Sieć Badawcza Łukasiewicz, dotyczą wspierania przejścia na odnawialne źródła energii, integracji OZE z innymi systemami wytwarzania i magazynowania energii oraz opracowywania i wdrażania technologii i procesów, mających na celu redukcję emisji CO2. Współpraca ma objąć także zagadnienia dotyczące minimalizowania odpadów i maksymalizowania ponownego wykorzystania zasobów.

List Intencyjny w sprawie współpracy podpisali Hubert Cichocki, prezes Centrum Łukasiewicz w towarzystwie Wiesława Skwarko, wiceprezesa Centrum Łukasiewicz i Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Grupy Azoty S.A. wraz z Pawłem Bielskim, wiceprezesem zarządu.

– Transformacja energetyczna i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) to kluczowe kierunki strategiczne dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – podkreśla Wiesław Skwarko, wiceprezes Centrum Łukasiewicz. – Działania te wspierają przejście na efektywne energetycznie i ekologiczne rozwiązania, przyczyniając się do zmniejszenia śladu węglowego i efektywnego gospodarowania zasobami. W kontekście tych priorytetów, podpisanie porozumienia o współpracy z Grupą Azoty wzmacnia wspólne wysiłki w obszarze innowacji, co może mieć kluczowy wpływ na rozwój zrównoważonych technologii w polskim przemyśle – dodaje Wiesław Skwarko.

– W Grupie Azoty prowadzimy obecnie prace w obszarze aktualizacji Strategii z 2021 roku. Kluczowe jest przede wszystkim stworzenia planu dekarbonizacji, który będzie odpowiadał na wyzwania, jakie stoją przed branżą nawozowo-chemiczną, a jednocześnie uwzględni możliwości finansowe naszych spółek. W ramach przyszłych projektów z zakresu zazieleniania produkcji, rozważamy współpracę z potencjalnymi Partnerami. Dążymy do tego, aby jednym z nich było właśnie Centrum Łukasiewicza, znajdujące się w gronie największych sieci badawczych w Europie, co jest ogromnym atutem z perspektywy planowanych działań – mówi wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialny m.in. za transformację energetyczną i klimatyczną, Paweł Bielski.