Nic się nie powinno zmarnować

Z perspektywy osoby prywatnej spełnienie nowych wymogów oznacza, że usunięciem odpadów zajmie się wynajęta do prac firma, a w sytuacji, gdy prace wykonujemy sami lub „zaprzyjaźniona złota rączka” – do usunięcia odpadów trzeba będzie zamówić w gminie lub specjalnej firmie kontener, i to pracownicy, którzy pojawią się wraz z nim, zajmą się segregacją. Taniej zapewne nie będzie, ale pamiętajmy, że mandat za wyrzucanie odpadów do pojemników na odpady komunalne lub składowanie ich przed budynkiem to 500 złotych. Wywózka „na dziko” może nas kosztować od 20 do 5000 złotych w zależności od skali szkodliwości czynu. Rachunek wydaje się być prosty.

Zmiana filozofii

Jak zauważają autorzy wspomnianego wyżej raportu „Odzysk materiałów budowlanych”, znacznie szerszy zakres ma mieć znowelizowane rozporządzenie UE dla branży – Construction Product Regulation (CPR) – które ma przyspieszyć cyrkularną transformację w budowlance. Jego kluczowe elementy to poszerzenie zakresu informacji podawanych w Deklaracji właściwości użytkowych (Declaration of Performance), czyli swoistej specyfikacji technicznej produktu budowlanego, zmiany zakresu informacji podawanych w Deklaracji środowiskowej produktu (Environmental Product Declaration), wprowadzenie systemu cyfrowych paszportów dla produktów budowlanych oraz systemu CE Marking (harmonizującego przepływ danych o produktach budowlanych w łańcuchu wartości), a wreszcie – wprowadzenie minimalnych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zielonych rozwiązań w zamówieniach publicznych dla materiałów budowlanych.

Ale to nie prawne rygory przesądzą o sukcesie gospodarki cyrkularnej w budownictwie. Skuteczne zmiany musi zainicjować sama branża. I muszą się one zacząć w obszarze samej filozofii budowania. – Wybudowanie obiektu i zburzenie go po 20 latach, by w jego miejsce zrealizować nową inwestycję, generuje znacznie więcej emisji i odpadów niż przekształcenie tego samego budynku do innych funkcji – podkreślał podczas ubiegłorocznej konferencji Green Building Summit Wiktor Kowalski, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC).

Zatem pierwszym krokiem będzie projektowanie docelowo wielofunkcyjnych, adaptowalnych brył i przestrzeni. Za kolejny etap można uważać dobór materiałów. – W dzisiejszych czasach powszechny jest model liniowy, wyprodukuj–zużyj–wyrzuć – mówiła podczas tej samej konferencji Dorota Bartosz, dyrektorka ds. zrównoważonego budownictwa w Stowarzyszeniu. – Dlaczego powinniśmy zmienić ten sposób zarządzania odpadami? Bo będzie nas coraz więcej, a w efekcie popyt na surowce różnego rodzaju będzie stale rosnąć. We wszystkich sektorach na wszystkich etapach łańcucha dostaw powinien funkcjonować model cyrkularności – dodawała.

Oznacza to materiały, które w stosunkowo łatwy sposób będziemy mogli demontować i ponownie używaj po możliwie najprostszej rewitalizacji. W przypadkach trudniejszych materiały zniszczone w trakcie demontażu powinny nadawać się do recyklingu i ponownego powrotu na rynek.

To finalnie prowadzi też do ponownego przemyślenia sposobów postępowania z budynkami, których mimo wszystko chcemy się „pozbyć”. Raport Saint-Gobain/INNOWO podpowiada tu, że są trzy sposoby postępowania: dekonstrukcja, częściowa dekonstrukcja oraz wyburzenie. Jak się można domyślać, ten pierwszy oznacza stosunkowo staranną i uważną rozbiórkę – uderzające jest, że 90–95 proc. materiałów uzyskanych z tak potraktowanego obiektu nadaje się do ponownego użycia. Częściowa dekonstrukcja oznacza poświęcenie wysiłku na odzyskanie z obiektu najcenniejszych elementów materiałowych, przy niższym niż w pierwszym przypadku nakładzie czasu, pracy, kosztów. I jest jeszcze wyburzenie – co w zasadzie oznacza zniszczenie budynku bez zwracania uwagi na możliwość wykorzystania materiałów, które dałoby się odzyskać, równoważne najczęściej utraceniu ich zarówno z perspektywy ponownego użycia, jak i recyklingu.