Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi od lat stanowi jedno z największych wyzwań w kontekście ochrony środowiska, dlatego Unia Europejska stara się proponować rozwiązania, które mogłyby zmniejszyć ilość śmieci generowanych przez obywateli UE.

Wiele z nich budzi kontrowersje. Burzę wywołała między innymi informacja o tym, że od 1 lipca 2024 roku w UE zacznie obowiązywać przepis mówiący o tym, że nakrętki plastikowe muszą być fabrycznie przytwierdzone do butelek czy kartonów. Wygląda na to, że Bruksela nie ustaje w walce z tworzywami sztucznymi w życiu codziennym – szykowane są bowiem kolejne zakazy. Zgodnie z zapowiedziami, do historii już wkrótce mogą odejść między innymi jednorazowe plastikowe saszetki z sosami, wykorzystywane w branży gastronomicznej.

UE walczy z plastikiem. Po nakrętkach kolej na saszetki z sosami?

Producenci przygotowują się obecnie do zmian w przepisach, które mają zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2024 roku. W przyszłym miesiącu wejdą w życie bowiem niektóre zapisy z ustawy, która implementuje tzw. dyrektywę plastikową (SUP — single use plastic). Już w lipcu, poza nakrętkami od butelek, firmy będą miały również obowiązek zapewniać opakowania alternatywne w miejsce plastikowych kubków na kawę, a także opakowań na jedzenie. W lokalach usługowych klienci muszą mieć też możliwość korzystania z własnych kubków lub pojemników na żywność. Miejscom, które się do tego nie dostosują, będą grozić kary. Podczas gdy dla niektórych już te przepisy są kontrowersyjne, wygląda na to, że Unia chce iść o krok dalej. Co proponuje?

UE zapowiedziała, że zamierza wprowadzić kolejne rozwiązania mające na celu walkę ze szkodliwym dla środowiska plastikiem. W kwietniu Parlament Europejski przedstawił przepisy, których pomysłodawcą była Komisja Europejska. Powstały one jeszcze w 2022 roku, ale dopiero w marcu Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły wstępne porozumienie co do ich proponowanego kształtu.