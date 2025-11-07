Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zagrożenia wiążą się z nieosiągnięciem celu 1,5 stopnia Celsjusza?

Ile krajów nie złożyło w terminie zaktualizowanych krajowych planów klimatycznych?

Jakie są różnice w redukcji emisji między złożonymi a wymaganymi planami klimatycznymi?

Jakie czynniki przyczyniły się do spadku emisji na świecie?

Dlaczego aktualizacja krajowych planów klimatycznych jest tak ważna zdaniem organizatorów COP30?

Jaki jest wpływ inwestycji w czystą energię na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych?

Jak wynika z najnowszych danych Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), ponad 130 krajów nie złożyło w terminie zaktualizowanej wersji NDC, czyli krajowych planów klimatycznych. Wśród nich znaleźli się jedni z największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie, m.in. Unia Europejska, Iran, Republika Południowej Afryki oraz Chiny.

Raport ONZ: Cel klimatyczny zagrożony

Raport opiera się na danych z 64 krajowych planach klimatycznych złożonych między styczniem 2024 roku a wrześniem 2025 roku Kraje, które złożyły zaktualizowany plan, odpowiadają za jedną trzecią globalnych emisji, a ich zobowiązania pozwalają sądzić, że do 2035 roku uda się obniżyć emisje o 17 proc. w stosunku do poziomów z 2019 r. Tymczasem osiągnięcie celu 1,5°C, zdaniem naukowców, wymaga redukcji globalnych emisji o ok. 43 proc. do 2030 roku w stosunku do poziomów z 2019 r., oraz osiągnięcia szczytu jeszcze w tym roku. Według złożonych do tej pory krajowych celów klimatycznych, globalne emisje powinny spaść do 2035 roku o ok. 10 proc.

Warto jednak dodać, że analiza uwzględnia plan klimatyczny Stanów Zjednoczonych, przedstawiony przez administrację Joe Bidena. Donald Trump zapowiedział, że nie zamierza go realizować. Propozycja Bidena zakładała obniżenie emisji gazów cieplarnianych do 2035 roku o co najmniej 61 proc. w stosunku do poziomów z 2005 r. Zaktualizowanych NDC nie złożyła większość państw należących do grupy G20 – poza Stanami Zjednoczonymi uczyniły to jedynie Australia, Kanada, Brazylia, Japonia, Rosja i Wielka Brytania.