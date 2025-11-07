Aktualizacja: 08.11.2025 05:28 Publikacja: 07.11.2025 05:00
Badanie objęło 61 państw na świecie.
Foto: AdobeStock
Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Ambio”, objęło 57 tysięcy osób z 61 państw na całym świecie. Naukowcy przeanalizowali w nim, w jaki sposób czynniki społeczne, ekonomiczne, geograficzne i kulturowe wpływają na tzw. „poczucie więzi z naturą”. Polska, razem z kilkoma innymi państwami Europy, zajęła miejsce pod koniec zestawienia.
Choć w rankingu krajów, dotyczącym więzi człowieka z naturą, Polska uplasowała się wyżej niż wiele wysoko rozwiniętych państw – zajmując 45. miejsce – to nadal znajduje się w grupie krajów, których obywatele mają relatywnie słabe poczucie więzi z przyrodą. Dla porównania, wśród państw europejskich najwyżej znalazły się Chorwacja i Bułgaria – odpowiednio na 7. i 9. pozycji – a Francja zajęła miejsce 19.
Na czele światowego zestawienia znalazł się natomiast Nepal, uznany przez autorów badania za kraj o najwyższym poziomie więzi z naturą. Kolejne miejsca zajęły Iran, Republika Południowej Afryki, Bangladesz oraz Nigeria. W pierwszej dziesiątce są także Chile, Chorwacja, Ghana, Bułgaria i Tunezja.
Na końcu listy uplasowały się natomiast Hiszpania – która zajęła ostatnie, 61. miejsce – a także Japonia, Izrael, Niemcy, Kanada, Holandia oraz Wielka Brytania, która zajęła 55. pozycję.
Od czego jednak zależy to, jak silną mamy więź z naturą? W swoim badaniu na to pytanie próbowali odpowiedzieć brytyjscy naukowcy.
Zespół badawczy kierowany przez prof. Milesa Richardsona z University of Derby wykazał, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na silne poczucie więzi z naturą jest wysoki poziom duchowości w społeczeństwie. „Społeczeństwa bardziej religijne i kultury, w których wiara jest ważniejsza niż nauka, wykazywały większe poczucie związku z przyrodą” – stwierdził Richardson.
Badacze odnotowali również, że wskaźnik „łatwości prowadzenia działalności gospodarczej” – opracowany na podstawie miernika Banku Światowego – korelował negatywnie z więzią z naturą. Oznacza to tyle, że im bardziej „przyjazny biznesowi” kraj, tym słabsze w nim jest poczucie bliskości z przyrodą.
Naukowcy wskazują także, że niski poziom więzi z naturą jest powiązany z wysokim stopniem urbanizacji, wyższymi dochodami i intensywnym korzystaniem z internetu. „Więź z naturą nie dotyczy tylko tego, co robimy, ale także tego, jak myślimy, czujemy i jak postrzegamy swoje miejsce w świecie przyrody” – wyjaśnia profesor Richardson. Ekspert dodaje również, że „konieczne jest ponowne zintegrowanie natury z codziennym życiem społecznym i gospodarczym”. „Jak ponownie wprowadzić naturalne myślenie do naszego bardzo technologicznego świata? Trudno zmienić kulturę, ale chodzi o włączenie wartości natury do naszego dobrostanu – uczynienie jej czymś szanowanym, niemal świętym” – zaznacza.
W ocenie Richardsona, istotnym krokiem mogłoby być wykorzystanie środowiska naturalnego w leczeniu chorób psychicznych i fizycznych, uwzględnianie praw przyrody w systemach prawnych oraz włączanie kwestii ekologicznych do decyzji biznesowych. „Wciąż potrzebujemy funkcjonującej gospodarki. Możemy jednak zmienić sposób, w jaki prowadzimy biznes – wprowadzić naturę do sal zarządów, uczynić ją interesariuszem, a nie tylko zasobem” – podkreśla naukowiec.
Eksperci dodają również, że przywrócenie więzi z naturą w społeczeństwach miejskich wymaga czegoś więcej „niż tylko tworzenia parków”. „Nie chodzi jedynie o zbudowanie parku. Jak stworzyć »świętą przyrodę miejską«? To musi sięgać dużo głębiej” – podkreślają.
Z analizy opublikowanej w czasopiśmie naukowym „Earth” w sierpniu – także przeprowadzonej przez zespół Richardsona – wynikało, że od początku XIX wieku więź człowieka z przyrodą osłabła o ponad 60 proc. Eksperci ostrzegali wówczas, że jeśli nie podejmiemy działań, trend ten będzie się pogłębiał.
Naukowcy zaznaczali wtedy, że ich modele badawcze przewidują, iż w przyszłości będzie dochodziło do dalszego spadku „doświadczenia obcowania” z przyrodą. Przyczyna? Między innymi brak zieleni w miastach oraz zanikanie postawy sprzyjającej kontaktowi z przyrodą, którą rodzice w przeszłości przekazywali swoim dzieciom.
Jak pokazują badania, to właśnie więź rodziców z naturą jest najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, czy ich dzieci rozwiną bliską relację z otaczającym je światem przyrody. „Więź z naturą jest obecnie uznawana za kluczową, pierwotną przyczynę kryzysu środowiskowego” – podkreślał Richardson. „Ma ona zasadnicze znaczenie również dla naszego zdrowia psychicznego. Łączy dobrostan człowieka i przyrody. Aby zmienić relację społeczeństwa z naturą, potrzebna jest transformacyjna zmiana” – zauważał.
Badania wykazały, że kampanie zachęcające do kontaktu z naturą poprawiają samopoczucie psychiczne, lecz nie zatrzymują międzypokoleniowego zaniku więzi z przyrodą. Zdecydowanie bardziej skuteczne – jak oceniają naukowcy – są działania bezpośrednio angażujące dzieci, takie jak między innymi „leśne przedszkola”.
Naukowcy uspokajają, że nawet relatywnie niewielkie zwiększenie kontaktu z przyrodą może przynieść widoczne efekty. Ustalili oni między innymi, że przeciętny mieszkaniec miasta spędza codziennie średnio jedynie kilka minut w otoczeniu naturalnym. „Zwiększmy to dziesięciokrotnie, a ludzie będą przebywać na zewnątrz 40 minut dziennie – to może wystarczyć” – wskazywali eksperci.
1. Nepal
2. Iran
3. Republika Południowej Afryki
4. Bangladesz
5. Nigeria
6. Chile
7. Chorwacja
8. Ghana
9. Bułgaria
10. Tunezja
52. Rosja
53. Irlandia
54. Arabia Saudyjska
55. Wielka Brytania
56. Holandia
57. Kanada
58. Niemcy
59. Izrael
60. Japonia
61. Hiszpania
