Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego nastroje przed szczytem klimatycznym ONZ są pesymistyczne?

Jakie cele finansowe są wyznaczone na konferencję klimatyczną COP30?

Jakie zobowiązania rządów będą negocjowane na szczycie?

Jakie są wyzwania związane z ujednoliceniem danych dotyczących zmian klimatycznych?

Dlaczego debata nad „mapą drogową” działań adaptacyjnych może być trudna?

Jakie interesy różnych krajów będą omawiane podczas konferencji?

Spotkanie jeszcze się nie rozpoczęło oficjalnie, ale można powiedzieć, że unosi się nad nim duch Donalda Trumpa i jego wymierzonej w globalną politykę klimatyczną tyrady wygłoszonej we wrześniu na forum ONZ. Prezydenci Chile i Kolumbii w swoich wystąpieniach nazwali Trumpa „kłamcą” i wzywali resztę świata do zignorowania jego tez. – Ekstremistyczne siły fabrykują fake newsy i skazują przyszłe generacje ludzkości na życie na planecie zmienionej raz na zawsze przez globalne ocieplenie – tylko odrobinę subtelniej komentował gospodarz szczytu, prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva.

Zawoalowana krytyka popłynęła nawet ze strony tych, którzy jakoś się z Trumpem dogadują. – Kiedyś mieliśmy globalny konsensus w tej sprawie, dziś – niestety – tego konsensusu już nie ma – przyznawał z kolei brytyjski premier Keir Starmer. Ale i on przyjechał do Belém z mało pocieszającą decyzją: Wielka Brytania postanowiła wycofać się ze swojego programu wsparcia dla lasów deszczowych, którego wartość miała w sumie sięgnąć 125 mld dol.

Szczyt klimatyczny COP30. Jakie są cele?

To przedsmak batalii o pieniądze, która się rozegra w Brazylii – pośrednio lub bezpośrednio – o pieniądze. Bez względu na to, jak burzliwe będą obrady, jakie i pod czyim kątem mogą paść oskarżenia, przedstawiciele ONZ i państw najbardziej dotkniętych skutkami zmian klimatycznych będą zabiegać o to, by kwoty przeznaczane na walkę ze zmianami klimatu sięgnęły 1,3 biliona dolarów rocznie w perspektywie 2030 r. Zadanie tym trudniejsze, że dotychczas udało się wymusić fundusze na poziomie 300 mld dol. rocznie, a na dodatek są to pieniądze, które przede wszystkim przepływać mają od bogatych do biednych.